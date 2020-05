Koronavírus: így óvhatja meg a pénzét

Ha oldják is a korlátozásokat, a pénzpiacok és az ottani befektetések hatalmas károkat szenvedtek el, és a java még jó eséllyel hátravan. A lakossági megtakarításokat több tanáccsal próbálják megvédeni a szolgáltatási platformok, amikből összeszedtünk néhányat. Magyarországon a piacfelügyelet is lépett a spekulatív befektetési termékek szabályozásában.

Néhány hónapja még a tenyerüket dörzsölhették a kisbefektetők is, akik az év elején látott tőzsdei rallyval megsokszorozhatták a pénzüket. Ez egyik napról a másikra teljesen megfordult, a járvány miatt a 2008-as összeomláson is túlmutató tőzsdepiaci krach következett, és most, hogy talán már látszik a remény a mizéria végére, nagyon nincs könnyű helyzetben aki befektetne.

Összeszedtük néhány tanácsot a népszerű kereskedési platformoktól amikkel a kisbefektetők is meg tudják óvni a pénzüket.

Az egyik hasznos forrás, az etoro.com közösségi befektetési platform közössége. A mintegy 10 millió felhasználóval büszkélkedő oldal lényege, hogy egyszerűen tudnak magányszemélyek is jutalékmentesen szinte bármilyen részvényt venni, vagyis banki értékpapírszámla és brókeri juttatások nélkül lehet valaki Tesla, Twitter, vagy Microsoft részvényes.

Szintén népszerű funkciója az oldalnak, hogy a kevésbé jártas befektetők le tudják másolni a jobban teljesítő társaik portfólióját. Ezt a modellt több másik szolgáltató is biztosítja.

Ott épp a mostani krízis alapján a korábbi egészségügyi válságoknak a mintájából igyekeznek kiindulni, amelyek rendre hoztak egy visszaesést, amelyet viszont felpattanás követett. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddigi kommunikációja szerint ami most zajlik az sokkal inkább bizalmi, semmint egészségügyi válság, épp ezért is lehetnek ennyire súlyosak és szerteágazók a következmények, míg az egészségügyi teher itthon is kontrolláltnak tűnik.

Csökkenteni a kockázatot

A részvény eleve kockázatos pénzpiaci eszköz, ez különösen igaz a válságban, ahol nagyok lehetnek a kilengések, és sokkal nagyobb odafigyelésre van szükség, mintha valaki egy alapkezelőnél tartaná a pénzét.

A befektetők körében az első és legegyszerűbben követhető tipp: felejtsd el egyelőre az egészet. Mivel annyira bizonytalan minden a piacon, vigye mindenki ami profitja még megmaradt, és maradjon egy ideig távol a részvénypiacoktól. Már megjelent több elemzés, miszerint az év második felében a gazdaság élénkülésével a részvénypiac is magára találhat, addig jó eséllyel csak újabb veszteségeket halmozhat fel a kisbefektető.

Aki mégis kerekedik, annak ajánlott az elérhető kitettségét lecsökkentenie. A kerekedésben lehetőség van többszörösét keresni a kezdetni befektetésnek (leverage), ez azonban a másik irányban is érvényes, vagyis a bukás is sokszoros lehet. Ilyenkor bölcsebb a meglévő piaci áron kereskedni.

Azon túl, hogy most épp nem feltétlenül a tőzsdén kell nézelődni, stabil opcióként ott vannak az értékálló befektetések. Messze nincs akkora hoztam, de ilyenkor lehet jó ötlet a pénzt olyan eszközökben tartani mint az állampapír, vagy az arany, különösen úgy, hogy a devizapiac is rendkívül volatilis, így a forintárfolyamon önmagában vesztésegeket lehet elszenvedni.

Itthon nincs lakossági spekuláció

Magyarországon a pénzpiacok felügyeletét is ellátó MNB még áprilisban betiltotta a legkockázatosabb eszközök értékesítését lakossági ügyfelek számára.

A bináris opció egy olyan készpénzben kiegyenlített származtatott eszköz, amelynél a rögzített összegű kifizetés attól függ, hogy egy vagy több meghatározott esemény - a mögöttes eszköz, például részvény, deviza, áru vagy index árának vonatkozásában - az eszköz lejáratakor vagy azt megelőzően bekövetkezik-e.

A bináris opció jellemzően a megkötését követően néhány perccel le is jár, amely rendkívül spekulatív jellegűvé teszi.

Ezzel tehát a befektető tulajdonképpen meghatározott esemény bekövetkeztére fogad a mögöttes eszközök értékéhez kapcsolódóan - áll a piacfelügyelet indoklásában.

Mindez nem teljesen tekinthető újdonságnak, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) is hozott rendelete a legkockázatosabb termékek szabályozásáról, ezen most a magyar piacfelügyelet csak szigorított.