Koronavírus: kezdődik az elveszett évtized

Egyre inkább úgy tűnik, hogy vaskos medvepiacot robbant ki a koronavírus-járvány a világ vezető tőzsdéjén. Azonban annak is megvan az esélye, hogy hosszú éveket kell ezúttal várni az év elején látott árfolyamszintekre. Akár újabb elvesztegetett évtized is jöhet a tőzsdén.

Nagyon komoly rombolást végzett a világ tőzsdéin a koronavírus járvány eddig is, a medvepiac már elkerülhetetlennek látszik.

A befektetők egy része úgy gondolja, hogy járvány elmúltával visszaállhat a világ rendje és folytatódhat az előtte éveken keresztül megszokott emelkedés, azonban most már bőven az is benne van a pakliban, hogy egy újabb elvesztett évtized köszönt be a tőzsdéken.

Ez azt jelentené, hogy az S&P 500-as részvényindex még hosszú évekig nem látja viszont az idén februárban beállított 3393 pontos csúcsát. Annak ellenére, hogy az emelkedő részvénypiacon általában tucatszám látnak napvilágot az elemzések arról, hogy mennyivel jobb befektetési stratégia a részvények megvétele és el nem adása bármilyen másnál, az ilyen elveszett évtizedekben ez korántsem igaz.

Volt már nem egy elveszett évtized

Nem is olyan régen, 2000 és 2013 között már átélt egy ilyet az amerikai részvénypiac. Akkor a 2000 márciusában elért 1552 pontos szint után kezdetek el esni a részvényárfolyamok a dotcomlufi kipukkadását követően. Miután az index a 2002 októberi mélypontig felezte értékét, az ezután következő bikapiacon 5 év alatt elérte ismét ezt az árszintet (napon belül egyszer felette is volt 20 ponttal). Szignifikánsan áttörnie azonban csak 2013 márciusában sikerült a mutatónak ezt a szintet.

Ez annyit tesz, hogy ha valaki egy az S&P 500-as indexkosarat lekövető részvényportfóliót vásárolt a dotcomlufi csúcsán, akkor 13 évet kellett várnia arra, hogy azt nyereséggel tudja értékesíteni. Ráadásul ez csak nominális hozam, ha az inflációt is figyelembe vesszük, akkor a macrotrends.net számításai szerint először csak 2015 februárjában tudott nyereséggel túladni rajta.

Hasonló elvesztegetett évtizedre volt példa a hetvenes években is. Itt nominálisan csak hét és fél évre volt az indexnek szüksége ahhoz, hogy 1973 január végén beállított csúcsát 1980 szeptember 30-án meghaladja az index, azonban az akkoriban magas infláció miatt reálhozam tekintetében sokkal rosszabb a helyzet. Reálértékben az 1968 novemberében vásárló befektető egészen 1992 decemberéig kellett várjon arra, hogy nyereséggel tudjon kiszállni befektetéséből.

Számít a ciklikusság

Már modern technikai elemzés alapjának számító Dow-elmélet is megkülönböztetett a piacon hosszuk és intenzitásuk alapján elsődleges, másodlagos és minor-trendeket. Az elsődleges trend az, amire a köznyelv jellemzően a bikapiac, vagy a medvepiac kifejezéseket használja, ezek jellemzően akár több évig is eltartanak, közös jellemzőjük, hogy a részvényindexek egyre magasabb és magasabb csúcsokra törnek.

Az elsődleges, más néven ciklikus trendeknél, ha esés következik és annak mértéke eléri a 20 százalékot, szokás medvepiacról beszélni. Arról vita van, hogy az S&P 500-as indexnél a záróértékeket vagy a napon belüli értékeket kell nézni a medvepiac kikiáltásakor. Ha utóbbit, akkor elég nagy tévedésben vannak azok az elemzők, akik szerint a jelenlegi ciklikus bikapiac 2009 márciusa, a pénzügyi válság mélypontja óta tart. Az S&P 500-as index átélt ugyanis azóta két rövid medvepiacot is, az elsőt az európai adósságválság, a másodikat pedig a nagy technológia részvények 2018 őszi esése során. Így a mostani ciklikus bikapiac viszonylag friss, kezdetét 2018 decemberének végére lehet datálni.

Vannak nagyon hosszú trendek is

Van azonban a néhány évig tartó ciklikus trendeknél egy hosszabb kategória is, ezek az úgynevezett secular, azaz tartós trendek. Ezek akár évtizedeket is átölelnek. Egy tartós, "secular" bikapiacra az a jellemző, hogy azon belül minden egy ciklikus bikapiac egyre magasabb csúcsokon ér véget, s az ezeket félbeszakító medvepiacok pedig egyre magasabb mélyponton fordulnak.

Ugyanez igaz fordítva is, a tartós medvepiacon az egyre alacsonyabb bikapiaci csúcsok és egyre mélyebb medvepiaci mélypontok a jellemzőek. Hogy mennyire nem mindegy, ki mikor vásárol be jól mutatja az 1929-es tőzsdekrach példája is, akkor az S&P 500-as indexnek mintegy 26 év kellett, hogy újra elérje korábbi csúcsát.

A kérdés az, milyen medve

Bár az S&P 500-as részvényindex esése eddig nem érte el a 20 százalékot korábbi csúcsa óta, ez azonban már nincs messze. A 20 százalékos határ 2714 pontnál húzódik. Arra, hogy ezt a szintet elérje az esés mértéke, jó esély van, erre utal a részvénypiacon drasztikus, ciklikus trendváltásokra jellemző mega-túladottság kialakulása is.

A fő kérdés a részvénypiac jövője szempontjából inkább az, hogy az esés ezeken a szinteken kifullad-e - 2730 és 2700 pont között masszív támasz-zóna húzódik azt index grafikonján - vagy tovább tart-e. Ami igazán kritikus a hosszútávú trend szempontjából, hogy egy további esés és a medvepiac kialakulása esetén az hol ér majd véget.

A 2018 őszi nagy esési hullám mélypontja 2351 pontnál volt, azóta nagyon rövid idő, alig több mint 13 hónap leforgása alatt több, mint 44 százalékot emelkedett az S&P 500-as index, mielőtt megkezdte volna mostani mélyrepülését. Ami igazán fontos a mostani áresési hullámban az az, hogy végső soron az index ne csökkenjen ez alá az érték alá, ekkor ugyanis már nem csak egyszerű ciklikus medvepiacról, hanem annál rosszabbról, egy tartós medvepiac beköszöntéről lehetne beszélni. Ezek pedig ahogy a történelmi példák mutatják, könnyedén eltartanak akár egy évtizedig is.