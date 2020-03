Koronavírus: máris megvan a gyógyszer?

Tizenöt százalékkal erősödött szerdán a Fujifilm Holdings Corp. részvénye a tokiói tőzsdén, miután egyik influenza gyógyszerének egy összetevője hatékonynak bizonyult a koronavírussal fertőzött betegek kezelésében.

A Fujifilm Holdings Corp. digitális kameráiról ismert vállalat, de rendelkezik gyógyszeripari érdekeltséggel is. A vállalat Avigan és Favipiravir néven forgalmazott influenza gyógyszerének egyik összetevője mellékhatások nélkül hatékonynak bizonyult a koronavírussal fertőzött betegek kezelésében a pekingi tudományos és technológiai minisztérium bejelentése szerint.

Egy nyolcvan betegen Sencsenben végzett kilinikai teszten a szerrel kezelt betegek mellékhatások nélkül gyorsabb és eredményesebb gyógyulást mutattak a kontrollcsoportnál - közölte a minisztérium.

Az Avigan és Favipiravir gyógyszereket 2014-ben engedélyezték Japánban. A japán kormány Favipiravir szállítmánnyal támogatta 2016-ban az Ebola-fertőzés visszaszorítását Guineában.

A Fujifilm a kínai bejelentésre reagálva közölte, hogy nem számít bevételének közvetlen növekedésére, mivel a szóban forgó összetevőre vonatkozó licence tavaly lejárt Kínában. A Fujifilm Toyama Chemical Co Ltd, által kifejlesztett szert Kínában a Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd gyártja influenza ellenes gyógyszerként - írta az MTI.