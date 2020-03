Koronavírus: óriási zuhanás mindenhol

A pénzpiacok megvalósították az egészségügyi hatóságok által hiányolt egységes fellépést: szinkronban zuhan minden mindenhol.

Magyar idő szerint dél körülre ismét 5 százalékkal, több mint ezer ponttal esett DJIA, hasonló veszteségek voltak Amerikában az S&P 500 és a Nasdaq-100 indexeken is. Akkora veszteségek voltak, hogy ideiglenesen fel kellett függeszteni a kereskedést.

Eleve nem volt semmi, amitől jobb hangulatba kerülhettek volna a befektetők a koronavírus-járvány terjedésével, erre csak rátett egy lapáttal Donald Trump elnök, aki meglepetésszerűen beutazási tilalmat hirdetett az Egyesült Államokba - írja a CNBC.

Amerikában emellett azt is hiányolták, hogy Trump továbbra sem fogalmazott meg semmilyen értelmezhető gazdaságélénkítő lépéseket, amelyek megnyugvást adhatnának a vállalati szektornak.

Általános az esés, az olyan vállatok mint a repülőgépgyártó Boeing szerdán 18 százalékos árfolyamveszteséget könyvelt el.

Az európai tőzsdéket egységesen követő Stoxx 600 közel 6 százalékos veszteséggel nyitott a Reuters szerint, elsősorban, nem meglepő mód, az utazási szolgáltatásokhoz kapcsolódó cégek bukták a legtöbbet, ebben a szegmensben majdnem 9 százalékos az esés.

Az MSCI világpiaci indexe, ami 49 ország tőzsdemutatóit követi 2 százalékos mínuszban van.

Ázsiában sem jobb a helyzet, Japánban a Nikkei 4,4 százalékos mínuszban van, a térség többi országának indexeit követő MSCI mutató is 4,7 százalékot esett.

Ausztráliában 7,4 százalékos volt a mínusz, Thaiföldön 8 éve nem látott mélységekbe estek az árfolyamok, legutóbb 8,8 százalékos napi bukással.

A közép-európai régióban is hasonlóan vöröset lát mindenki. Varsóban 7,6 százalékos a mínusz, beállítva a 2009-es mélypontot. Prágában 5 százalékot esett a tőzsde, és Budapesten is lelombozó a helyzet, az OTP 16 százalék körüli mínuszban is kerekedett.

Ma az Európai Központi Bank (ECB) adhat némi támaszt, azonban az intézménynek korlátozottak a lehetőségei, így jelen állás szerint legfeljebb csak lassítani tudja a zuhanást.