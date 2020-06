Közel 1 százalékos mínuszban zárt Budapest

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 364,69 pontos, 0,96 százalékos csökkenéssel, 37 514,79 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 17,6 milliárd forint volt, a vezető részvények közül csak a Magyar Telekom erősödött az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

A Mol árfolyama 40 forinttal, 1,99 százalékkal 1972 forintra csökkent, 2,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 220 forinttal, 1,91 százalékkal 11 310 forintra esett, forgalmuk 12,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 1,50 forinttal, 0,39 százalékkal 384,50 forintra erősödött, forgalma 188,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama nem változott, 7015 forintot ért, forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3601,80 ponton zárt szerdán, ez 0,29 pontos, 0,01 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.

A nemzetközi piacokon jellemzően esések voltak. Az európai indexek inkább lefelé tartottak, zárás előtt a DAX index például 0,30 százalékos mínuszban volt. Az amerikai piacok a Fed ülése miatt kivárnak, a magyar piac zárásakor a Dow Jones és az S&P 500 mínuszban volt, a technológiai részvények Nasdaq mutatója pedig továbbra is pluszban - mondta Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője.

A magyar tőzsdeindex esése beleillett az európai képbe. Az OTP-nél folytatódott a lassú negatív korrekció, a Mol is stabilan 2000 forint alatt maradt. Egyedül a Richter tartotta a frontot, mely a 7000 forintos szint felett maradt - mondta. A kisebb papírok közül kiemelte az AutoWallis 3,85 százalékos esését.

A vezető üzletkötő szerint a piacok nem tudják eldönteni, hogy korrigáljanak-e vagy sem. A sok hetes emelkedés után már kedden és szerdán is lehetett lejtmenetet látni, egyelőre úgy néz ki, mintha a korrekció kezdete lenne. A piacokat befolyásoló egyik tényező az OECD még az IMF-énél is rosszabb előrejelzése, amely szerint a globális gazdaság idén 6 százalékkal eshet vissza a járvány következtében, jövőre pedig 5,2 százalékkal pattan fel. Az elmúlt 100 évben nem volt ilyen rossz kilátás, leszámítva a világháborút - mutatott rá. Ha jön egy második járványhullám, akkor 7,6 százalékkal zuhan idén a globális gazdaság, és jövőre is csak 2,8 százalékkal pattan fel. Az eurózóna az OECD szerint 9,1 százalékkal eshet vissza, ha pedig a járvány visszatér, 11,5 százalékkal. Ez az egyik legrosszabb előrejelzés idáig - tette hozzá.

A másik befolyásoló tényező, hogy szerdán fejeződik be a Fed kétnapos ülése, melytől nem várnak kamatdöntést, a piacok azt figyelik, milyen gazdasági előrejelzést ad majd.