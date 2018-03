Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Közeleg a durva összeomlás - komoly jelzések érkeztek

Több befektetési bank modelljei is azt mutatják, hogy komoly medvepiac közeleg a tőzsdéken. Az elemzők ennek ellenére optimisták és úgy vélik, egyelőre nem kell aggódni. Hamarosan eldőlhet, kinek lesz igaza.

Az elmúlt egy év nyugodt felfelé menete után hullámvasútra kerültek az árfolyamok a világ vezető tőzsdéjén, az S&P 500-as index a hétfői, két és fél éve nem látott emelkedést követően tegnap már komoly esésbe váltottak. A befektetők ezúttal elsősorban az elmúlt évek sztárrészvényeit, a technológiai és pénzügyi cégek részvényeit bűntették - emlékeztet összefoglaló elemzésében a The Wall Street Journal.

Ha így marad, akkor az S&P 500-as részvényindex veszteséggel zárhatja március hónapot, ez lenne 2016 óta az első olyan alkalom, hogy havi szinten nem képes a vezető részvényindex emelkedni.

A nyugodt emelkedést követő csapkodásban a befektetők most azt szeretnék eltalálni, hogy érdemes-e az áresés követően beszállni a piacra, vagy inkább távol kell tartaniuk magukat attól, hiszen ha az tovább esik, akkor veszítenek. A lap által megkérdezett elemzők szerint ugyan rossz a helyzet, azonban még nem kell a legrosszabbra gondolni.

A Bank of America Merrill Lynch szakértői egy 19 mutatóból álló listát állítottak össze, amelyből ha 16 átlép egy kritikus szintet, akkor nagy valószínűséggel medvepiac következhet az amerikai tőzsdéken - írja a lap. Medvepiacnak jellemzően a vezető index korábbi csúcsához mért 20 százalékos csökkenését szokás nevezni.

Az összefoglaló szerint ezek közül a mutatók közül jelenleg 13 áll kritikus szinten, míg több másik - például a rövid és hosszú távú hozamok közötti különbség - közelít ahhoz. A Bank of America Merrill Lynch elemzői szerint azonban emiatt most nem kell aggódni. Az indikátorok közül egyszerre ennyi a múltban - pontosabban az elmúlt 7 medvepiac alkalmával - jellemzően két évvel a részvénypiac tetőzését megelőzően szokott bejelezni.

Amikor itt a medve, már túl késő

Ha már medvepiac van, akkor rendszerint túl késő lépni, ezért próbál meg mindenki minél korábban a figyelmeztető jelekből olvasni - mondta a lapnak Dan Suzuki, a befektetési bank szenior amerikai részvénystratégája. Az indikátorok közül nem egy sajnos nagyon alkalmatlan arra, hogy jól lehessen időzíteni a piacon. Ilyenek a túlságosan is magas vállalati értékeltségek, a befektetői hangulati felmérések is. Ugyanakkor a történelem azt mutatja, hogy a részvénypiacon az emelkedés nagy része pont a bikapiacok utolsó szakaszában következik be.

A mostani részvénypiaci áringadozások ellenére az elemzők nagy része úgy gondolja, a gazdaság elég erős támaszt ad a részvénypiacnak.

Még nem mondtak all in-t

A kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak, az emelkedő kamatok, az emelkedő inflációtól való félelem az elmúlt napokban elhomályosították a jó híreket. Ilyenek voltak a jó vállalati eredmények, az erős gazdasági növekedés - mondta a lapnak Joe Zidle, a Blackstone Group befektetési stratégája. Szerinte egyelőre még nem tapasztalni azt, amit a korábbi bikapiacok végén, a befektetők még nem szerettek bele feltétel nélkül az amerikai részvényekbe.

Az amerikai részvényekbe fektető tőzsdén jegyzett alapok (etf-ek) az elmúlt évtizedben mindössze 281 milliárd dollárnyi tőkebeáramlást könyvelhettek el, míg a nemzetközi részvényalapok ezermilliárd dollárnál is több tőkét vonzottak magukhoz, a vállalati kötvényalapoknál ez az érték meghaladta az 1900 milliárd dollárt a Morningstar adatai szerint.

A befektetők mindeddig nem ugrottak be teljes mellszélességgel az amerikai részvénypiacra, s most azt találgatják, mikor ér ott véget a bika uralma. Ez azt súgja nekem, hogy a bikapiac ki fog tartani egy darabig. Akkor ér csak véget, ha már mindenki teljesen beszállt - tette hozzá - mondta Zidle

Más sem hisz a szemének

A jelek szerint van más befektetési bank is, ahol úgy gondolják, a figyelmeztető jelek ellenére bízni kell a piac további jó teljesítményében. A CNBC tudósítása szerint a Goldman Sachs egy számítógépes modellje azt mutatja, nagyon magas a kockázata egy medvepiac esetleges kialakulásának.

A modell öt tényezőt vesz figyelembe, ezek a növekedési momentum (az ISM bizalmi indexei alapján), a hozamgörbe meredeksége, a maginfláció, a munkanélküliségi ráta és a részvénypiac értékeltsége a Shiller-féle P/E hányados alapján. Ez a mutató jelenleg 70 százalék felett áll, ami általában magas kockázatot jelez a részvénybefektetők számára.

A bank stratégái szerint úgy vélik, a mutató most azért jelez, mert túlságosan is alacsony a munkanélküliség az Egyesült Államokban és erős a gazdaság momentuma, nem pedig a magas kamatok és az emelkedő infláció miatt.

Az alacsony munkanélküliség és a gazdaság erős lendülete normál esetben komoly béremelkedést és ez pedig növekvő inflációs nyomást eredményez a fellendülés ezen szakaszában, ami szigorúbb monetáris politikához vezet. Azonban az infláció hiánya miatt a vizsgált mutatók anélkül érhetnek el feszített értékeket, hogy az valóban veszélyt jelentene a részvénypiacra - vélték a Goldman szakértői, akik szerint a jelenlegi helyzetben alacsony a valószínűsége a recesszió kialakulásának az amerikai gazdaságban.

