Bankman-Fried, akit a múlt hónapban tartóztattak le a kriptovaluta-tőzsde összeomlásával kapcsolatos csalás és összeesküvés vádjával, az ügyészek szerint több milliárd dollárnyi FTX-ügyfélpénzt lopott el, hogy fedezeti alapjának veszteségeit betömje. A New York-i bíróság egészen elképesztő mértékű, 90 milliárd forintnyi óvadékot ítélt meg cserébe, hogy hazamehessen. Úgy tűnik akadnak akik nem tudják megbocsájtani az egyik legnagyobb kriptotőzsde tulajdonosának, hogy megtakarításuk egyik napról a másikra köddé vált.

Az október 2-i tárgyalásáig SBF házi őrizetben van a szülei házában, de most úgy tűnik itt sincs túl nagy biztonságban.

A Reuters információi szerint Bankman-Fried kaliforniai szülői otthona előtt egy autó belehajtott az ott felállított fém barikádba. Ezt BFS ügyvédjei közölték, amely szerintük egy újabb olyan incidens, amely komoly személyi biztonsági kockázatokat vet fel.

A manhattani szövetségi bíróságon benyújtott beadványban a 30 éves egykori milliárdos ügyvédei azt állították, hogy három férfi szállt ki az autóból, és azzal fenyegették a Palo Alto-i ház előtt posztoló biztonsági tisztet, hogy

Nem fog tudni minket távol tartani

A férfiak, akiket azóta sem sikerült azonosítani, ezután visszaszálltak az autóba és elhajtottak. Bankman-Fried ügyvédei nem pontosították, hogy konkrétan mikor történt az eset, annyit mondtak, hogy "nemrég".

Becslések szerint az FTX-nek 1,2 millió regisztrált felhasználója volt, akik a tőzsdén kriptovaluta tokeneket vásároltak, például Bitcoint és több ezer mást. Mindenki szeme láttára omlott össze egy 32 milliárd dolláros birodalom. A nagyüzemben kereskedőktől a hétköznapi kripto-befektetőkig mindenki azon töpreng, vajon visszakapják-e valaha az FTX digitális pénztárcájában rekedt megtakarításaikat. Pedig egyáltalán nem voltak kispályások: Sam Bankman-Fried cége szinte hónapok alatt vált az iparág titánjává és világ második legnagyobb tőzsdéjévé: napi 10-15 milliárd dollárnyi pénzzel kereskedtek.

Nagyon sokan kíváncsiak rá, hogy kik tették le az irdatlan óvadékot

Az amerikai nyilvánosság a hír kipattanása óta szorgalmazza, hogy hozzák nyilvánosságra annak a két személynek a nevét, akik szülei mellett segítettek garantálni Bankman-Fried óvadékát. A sajtóorgánumok azzal érvelnek, hogy a nyilvánosság érdeke a két "segítő" személyazonosságának megismeréséhez fontosabb, mint a végig hangoztatott magánélethez és a biztonsághoz való joguk.

Ügyfelük otthoni "meglátogatásáért" gyakorlatilag a sajtót teszik felelőssé Bankman-Fried ügyvédei

Szerintük a média "túl nagy súlyt tulajdonít annak a vélelemnek, hogy hozzáférhet ilyen szenzitív adatokhoz", miközben figyelmen kívül hagyja az óvadékot biztosító személyek biztonságát.

Bankman-Fried természetesen azóta is ártatlannak vallja magát a csalás vádjában. Az óvadék ellenében a tárgyalásig szüleinél házi őrizetben lévő férfi blogot is indított. Ebben a csődöt követő nyilvános megszólalásaihoz hasonlóan igyekszik a történteket egyfajta "balesetnek" beállítani. Bankman-Fried szerint az FTX-nek több mint elég pénze van az ügyfelek kifizetésére, akiknek szerinte becslése alapján 181 millió és 497 millió dollár közötti összeggel tartoznak.

Az eddig "megtalált" kriptoeszközök között szerepel 685 millió dollárt érő Solana, 529 millió dollárnyi FTX, amely a tőzsde saját fejlesztésű FTT tokenje és 268 millió dollárnyi bitcoin, a 2022. november 11-i árfolyamok alapján.

A magyarázkodás láthatólag nem képes megállítani a lavinát.

A bajba jutott kriptohitelező Genesis épp csütörtökön jelentett csődöt, így ez a legújabb dominó amit kidöntött a zuhanó árfolyam. Azok után persze ez nem volt meglepő, hogy az FTX összeomlását követően novemberben már befagyasztotta az ügyfelek kifizetéseit.

Bankman-Fried semmit nem bízott a véletlenre

Miközben az amerikai média a félelmetes összegű óvadék összedobóit kergeti, úgy tűnik, hogy SBF mintha már előre kereste volna az esetleges menekülőutakat.

A frissen beiktatott amerikai kongresszus több mint a harmada kapott politikai adományokat a csődbe ment kriptotőzsde, az FTX vezetőitől – írta meg a vg.hu. A 435 alsóházi képviselő és 100 szenátor közül összesen 196-an örülhettek a kampányuk költségvetését erősítői juttatásoknak.

Az FTX-et a csődeljárásig vezető Sam Bankman-Fried politikai nagylelkűsége már korábban is téma volt a sajtóban, ám nem ő volt az egyetlen a cég vezetői közül, aki kisebb-nagyobb összegekkel támogatta a politikusok megválasztását. A Coindesk által összeállított lista alapján a kriptotőzsde vezetői gondosabban jártak el a politikai költekezés során, mint ahogy a rájuk bízott összegeket kezelték,

így jutott pénz a szenátusi demokrata többség élén álló Chuck Schumernek éppúgy, mint a republikánus alsóházi elnök Kevin McCarthynak.

Az érintettek között megtalálható Mitt Romney, Utah állam szenátora, aki 2012-ben a republikánusok elnökjelöltje volt, de a 2016-os republikánus és a 2020-as demokrata előválasztás résztvevői közül is sokan elfogadták az FTX pénzét, és így tett Nancy Pelosi is, aki a demokrata többség idején volt házelnök. A hatéves ciklusra választott szenátorok közül még olyanok is kaptak pénzt, akiknek 2022-ben választással sem kellett szembenézniük, mivel arra két vagy négy év múlva kerül sor.

A Coindesk mind a 196 képviselőt megkérdezte, hogy mit kíván tenni az azóta eltelt események tükrében, és 53 kampánytól választ is kapott. Ezek alapján a legtöbben jótékony célra ajánlanák fel a hozzájuk érkezett támogatásokat, ugyanakkor nem világos, hogy ezzel mentesülnek-e a csődeljárás során attól, hogy a pénzt a károsultaknak kelljen visszautalniuk. Sőt, az is elképzelhető, hogy a kedvezményezett alapítványokat is belerángatják ezzel az ügybe. Erre a felszámolás alatt álló cég is felhívta a figyelmet decemberben, már az új vezetőség irányítása alatt.

Sokáig ülhetnek a pénzeken, de nem örökké

Ha a kriptocég csődeljárása során az FTX vezetői által kampányokra adott támogatásokat "csalárdnak" minősítik, a kedvezményezetteknek vissza kell azt utalniuk.

Anthony Sabino, a St. John's Egyetem csődszakértője és jogászprofesszora a CoinDesknek elmondta, hogy a bíróságok dolga lesz ezt kivizsgálni, bár azt is hozzátette, hogy az FTX hitelezőinek évekig is eltarthat míg pénzükhöz jutnak.

Sabino szerint a jótékonyságinak beállított kampányadományozás

senkit nem ment fel a felelősség alól, még akkor sem, ha azt esetleg Teréz anyának is adta

- mondta Sabino.

Noha a most vizsgált adományok nem feltétlenül az FTX-től, hanem annak vezetőitől érkeztek, ha azokat az eljárás során a rosszhiszeműen szerzettek közé sorolják, akkor vissza kell adni, hogy az ügyfeleket kárpótolják. Ez nem csak a politikai, de a jótékonysági adományokra is igaz.

A tapasztalatok is azt mutatják, hogy az eljárás tényleg hosszan elhúzódhat, hasonlóan a Mt. Gox csődjéhez, vagy akár a Madoff-ügyhöz is, ahol az elkövetőt 14 éve kapcsolták le a hatóságok, de az áldozatok azonban a mai napig részesülnek kifizetésekben.

A Coindesknek választ adó képviselők közül többen már vissza is juttatták a pénzt az FTX-hez, vagy félretették, hogy a későbbiekben fizessék vissza – nyilván ők vannak kevesebben. Ahogy kevesebben vannak azok is – egészen pontosan 53-an a 196-ból – akik válaszoltak a kriptopiaci szaklap kérdéseire, a legtöbben inkább a hallgatást választották.

Az elmúlt két évben Bankman-Fried mintegy 40 millió dollárt költött politikára, főként demokrata politikusokat és csoportokat támogatva. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy csak a demokraták részesültek a jóból, abból bőven jutott a republikánusoknak is, ám ezek az adományok nem SBF, hanem egyik kollégája, Ryan Salame neve alatt érkeztek meg céljukhoz. Az FTX vezérkarához tartozó Salame mintegy 24 millió dollárt osztott szét főként a jobboldali párt jelöltjei között. Az adományozásból kivette a részét Nishan Singh is, aki közel 10 millió dollárt juttatott demokrata jelölteknek és progresszív szervezeteknek, valamint az FTX-hez 2021-ben érkező, az áru- és határidős piacokat felügyelő bizottságot korábban vezető Mark Wetjen is, igaz, ő csak szerényebb összegeket költött.

A mesés kriptovagyonból kitömött képviselőket azonban pont az FTX-csődje sürgeti, hogy szabályok közé szorítsák az iparágat, és a pletykák szerint továbbra is napirenden van az a kétpárti javaslat is, amelyért Bankman-Fried lobbizott. Mások szerint azonban a mostani összeomlás miatt a képviselők jóval óvatosabbá és bizalmatlanná váltak a szektorral szemben.