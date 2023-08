Idén látványos rali zajlott a tőzsdéken, úgy az amerikai mint az európai piacokon, és ebből a BÉT is jócskán kivette részét, sőt, még a 33 évvel ezelőtti csúcspontja óta gyengélkedő japán tőzsde is kezd talpra állni. A kötvénypiacon a két évvel ezelőtti alacsony hozamokkal, így magas árakkal szemben most a bekövetkezett jegybanki kamatemelések miatt érthető módon magas hozamok, így alacsony árak vannak.

A visszavont pénz útja

A részvénypiaci ralit, a 2021-es csúcsokat közelítő, esetenként elérő vagy meghaladó részvényindexeket és a legnagyobb részvények közül az új csúcson lévőket elnézve azon lehetett már gondolkozni, hogy miért nem látszik annak a pénznek a hiánya, melyet a jegybankok az eszközvásárlási programok során kibocsátott gigantikus összegből azóta visszavontak. Kétségtelen, hogy a kötvénypiaci áresés ezt részben magába foglalja, de találtunk egy eszközosztályt, melynek teljes értéke majdnem 2000 milliárd dollárral kevesebb, mint két éve.

Ez nem más, mint a kriptodevizák. A bitcoin ugyan 16 ezer dolláros tavalyi mélypontjáról 30 ezerig is felnézett, tavalyelőtti csúcsa azonban 70 ezer dollár volt, így annak felét sem érte el. Az ethereum az 1200 dolláros lokális mélypontról 2000-ig emelkedett, majd visszakorrigált 1800-ra. A teljes kriptodeviza piac kapitalizációja viszont eközben 850-ről csak 1150 milliárd dollárra nőtt, míg két éve közel 3000 milliárdon tetőzött, ami ma az Apple teljes piaci értéke.

Arányváltozások

Az arányok így jelentősen változtak úgy a kriptodevizák között, mint a kriptodevizák, mint eszközosztály és más befektetési formák, különösen a részvénypiacok között. A bitcoin és az ethereum mellett az összes többi kriptodeviza súlya lényegesen csökkent, ami végülis nem meglepő, hisz egyre több és több ilyen eszköz van, számuk több tízezer, és bármennyi létrehozható. Várható volt, hogy egy-két vezető kiemelkedik, míg a többiek nagy része egymást értékteleníti el.

Ugyanakkor a teljes eszközosztály súlya, így jelentősége is jelentősen lecsökkent, hisz míg a csúcson többet ért, mint a világ legnagyobb cége, most alig többet, mint a hatodik legnagyobb cég, a Nvidia. A nagyjából most is, akkor is 20 ezer milliárd dolláros teljes aranykészletnek akkor 15 százalékát érte a teljes készlet, most ez kevesebb, mint 6 százalék.

Piaci tisztulás

Ez alátámasztja azt a korábbi elméletet, hogy a kriptodevizák többségének szárnyalását a mértéktelen jegybanki pénzszórás tette lehetővé, ugyanakkor lehet, hogy a fundamentálisan egyelőre nem megítélhető eszközosztály iránti, az újdonság erejéből adódó lelkesedés, vagy inkább mánia is csökkent. Így jó eséllyel az a folyamat zajlik már, amikor eldől, melyik kriptodeviza lehet tartósan is értékes, míg több tízezer társuk közül sok akár el is tűnik a piacról.