A kriptodevizák kereskedőivel, elsősorban az ilyen termékeket forgalmazó, tőzsdeszerűen működő intézményekkel közölte az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC), hogy az eszközöket adott esetben értékpapírnak minősíthetik, és ebben az esetben ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, mint más, nyilvánosan kibocsátott értékpapírra.

Perek indultak

Persze hogy mi alapján lesz valami értékpapír, az nem egyszerű kérdés, ugyanakkor a fogalom meghatározása alapján az Egyesült Államokban nem a megnevezés, hanem a kibocsátás módja, célja, a befektetők felé tett vállalások, illetve az ő motivációik alapján történik meghatározás.

A Bloomberg szerint egy bírósági döntés alapján most például az XRP (korábbi nevén ripple) értékpapírnak minősült, amikor közvetlenül intézményi befektetőknek értékesítette a kibocsátó cég, de nem minősül annak, amikor a tőzsdéken a nagyközönség adja-veszi. A SEC június 6-án pert indított a Coinbase kriptotőzsde ellen, hogy illegálisan forgalmaz be nem jegyzett értékpapírokat, másnak ugyanilyen pert indított a Binance ellen. Összesen 19 kriptodevizát minősítettek értékpapírnak, és ezek értéke azonnal zuhanni kezdett, miután a befektetők megijedtek, hogy nem lehet majd kereskedni velük a tőzsdéken: összesen 23 milliárd dollárt veszítettek értékükből egy hét alatt.

Meghatározás gyakorlati alapokon

Az amerikai szabályozás szerint alapvetően az határozza meg egy eszköz értékpapír mivoltát, hogy kibocsátása során mennyire hasonlít egy részvényhez vagy kötvényhez. Ha a cég tőkeemelési szándékkal bocsát ki eszközöket, és kommunikálja a befektetőkkel, hogy a mire szándékoznak fordítani az összeget, így az eszközt megvásárlók a cég által a pénzükből eszközölt befektetés profitjára számítanak, akkor az már annyira hasonlít a részvényhez, hogy értékpapírnak minősül.

Ennek alapja egy 1946-os bírósági határozat, amely kimondja, hogy egy cég által kibocsátott eszköz akkor értékpapír, ha a befektetők arra számítanak, hogy a szervezet vezetőinek erőfeszítései számukra profitot eredményeznek. Ilyenkor értelemszerűen a felügyelet hatáskörébe kerülnek, és az értékpapírokra vonatkozó szabályok lesznek érvényesek rájuk.

Szigorúbb szabályok

Ha egy kriptodeviza így értékpapírnak minősül, a forgalmazására az értéktőzsdéken jellemző szabályok vonatkoznak, és ezeknek a most működő kriptotőzsdék távolról sem felelnek meg, így komoly befektetéseket kell eszközölniük, ha meg akarnak ezeknek felelni, és továbbra is forgalmazni akarják az adott eszközöket. Ez egyúttal a befektetők számára jelentős többletinformációt és átláthatóságot jelent, mivel ez is a szabályozás célja.

Egyes kibocsátóknak ez nem tetszik, mivel arra hivatkoznak, hogy ők eleve decentralizált terméket óhajtottak létrehozni, melyre nem vonatkoznak a hagyományos szabályok, de ha egyszer egy terméket úgy adnak el mint egy részvényt, akkor a szabályok óhatatlanul vonatkoznak rájuk. Ha nem így lenne, bárki végrehajthatna burkolt részvénykibocsátást, valami másnak nevezve a folyamatot. A forgalmazó tőzsdéknek az tetszene, ha árupiaci terméknek minősítsék őket, mivel ott nem csak mások a szabályok, de határidős, tőkeáttételes kereskedés is zajlik.

Árutőzsdei termékek

Az árutőzsdei felügyelet (CFTC, Commodities Futures Trading Comission) sokkal kevésbé szigorú intézmény hírében áll, kevesebb megkötés vonatkozik ezekre a termékekre, hisz a búzáról vagy az olajról könnyebb megállapítani, mi az, mint egy olyan kötvényről vagy részvényről, melyet esetleg eleve csalás céljával bocsátanak ki, így alaposabb ellenőrzésre van szükség. Maga a CFTC úgy reagált, hogy nem kevésbé szigorúak, nagyon komolyan védik a befektetők érdekeit és a piacok működését, és hangsúlyozták, hogy a Binance kriptotőzsde ellen ők indítottak először eljárást.

Mi a bitcoin?

Ami a legnagyobb kriptodevizákat illeti: a bitcoint egyértelműen nem tekintik értékpapírnak, miután egy ismeretlen magánszemély kezdte kibocsátani, szó sem volt cégről vagy tőkeemelésről. Az ether mögött ugyan egy cég áll, és kezdetben talán volt is olyan kibocsátás, amit lehetett volna vitatni, ma azt hangoztatják, hogy az ethert tranzakciók rögzítésére használják.

Szabályozás Amerikán kívül

A brit szabályozás hasonló: az olyan digitális kibocsátás amely feltételezi, hogy a befektetőt pénzkifizetés vagy profitrészesedés illeti meg, értékpapírnak minősül, ahol ilyen nincs, mint a bitcoin esetében, az szabályozatlan termék marad. Szingapúrban ugyancsak értékpapír az a kriptoeszköz, ami részvény vagy kötvény jellegű kibocsátást reprezentál. Az EU kidolgozott egy kerettervet a kriptodevizák egységes szabályozására, ennek egyes elemei azonban csak következő években fognak életbe lépni, és addig még alakítják is a szabályozást a felmerülő gyakorlati problémák alapján.