A bitcoin lehet, hogy egészen 2024-ig vagy 2025 elejéig nem fog igazán talpra állni a most átélt áreséséből és legalább ennyi ideig kell majd várni a következő masszív emelkedésre ezen a piacon - mondta a CNBC.com tudósítása szerint Du Jun, a világ egyik legnagyobb kriptodeviza tőzsdéje, a Huobi társalapítója. Szerinte ugyanis a bitcoin piacán a masszív áremelkedési ciklusok szoros összefüggésben vannak az úgynevezett felezési eljárással, amire négyévente kerül sor.

A felezési eljárás elvileg bele van írva a bitcoin kódjába, lényege, hogy bizonyos időszakonként, durván négyévenként feleződik az az összeg, amelyet a bitcoin bányászok kapnak a tranzakciók regisztrációjáért. A legutolsó felezésre az összefoglaló szerint 2020 májusában volt, s 2021-ben a bitcoin árfolyama újabb rekordszintre emelkedett 68 ezer dollár fölé. Hasonló jelenség volt megfigyelhető akkor is, amikor 2016-ban történt a felezés, a következő évben szintén rekordszintre ugrott az árfolyam.

Ugyanakkor mindkét rekordbeállítást követően esni kezdett az árfolyam, a bitcoin jelenleg mintegy 40 százalékkal ér kevesebbet tavaly novemberi csúcsán elért értékénél, jóllehet a januári mélypontokról kissé felfelé mozdult el a piac. A következő felezés 2024-ben következhet.

Újabb ciklus indulhat



Ha ez a kör folytatódik, akkor egy medvepiac korai szakaszát éljük át jelenleg. Persze ezt pontosan előrejelezni nagyon nehéz, mert a piacot sok más egyéb tényező is érinti, geopolitikai feszültségek, háborúk és befolyással volt rá természetesen a koronavírus járvány is - mondta Du. A mostani áresés nyomán nagyon sok szakértő attól fél, hogy beköszöntött az úgynevezett kripto-tél, az az időszak, amikor a kriptodevizák árfolyama esik, vagy csak egyszerűen hosszabb ideig oldalazni képes.

Ha beköszönt a kripto-tél, az fájdalmas lehet az elmúlt időszakban kriptodevizákat vásárló befektetők számára, mivel akár hosszabb időre is beleragadhatnak veszteséges pozíciókba. Ugyanakkor a kriptodevizákkal foglalkozó szakemberek közül van olyan, aki nem bánná, ha valóban ilyen időszak következne. Vitalik Buterin, az Ethereum egyik társ-megalkotója szerint a digitális pénzek hosszabb távon profitálhatnak egy ilyen periódusból.

Nem árt egy kis lehűlés



Azok az emberek közül, akik mélyebben foglalkoznak a kripto világgal, különösen az azzal kapcsolatos fejlesztésekkel, sokan örülnének egy medvepiacnak - mondta a Bloomberg hírügynökségnek. A nagy áremelkedés ugyanis bár nagyon sok embert boldoggá tett, azonban nagyon sok rövid távú spekulatív figyelmet is ezen termékekre irányított - tette hozzá.

A legutóbbi kripto-tél 2018-ban volt, azóta a szektor elképesztő ugrást produkált. Azóta elképesztő mennyiségű pénzeket fektettek a kriptodevizákba, s a hatalmas beáramló tőke magával hozta a a piaci manipulációkat és az erre szakosodott soktucatnyi alkalmazást is, amelyet sokszor olyan emberek fejlesztettek, akik csak a rövid távú profitban voltak érdekeltek. A kripto-tél azonban olyan időszak, amikor ezen alkalmazások és fejlesztések közül nagyon sok elhullik, s kiderül, melyik fejlesztői csapat lesz hosszútávon is versenyképes és melyik fejlesztés bizonyul hosszabb távon is működőképesnek - mondta Buterin.

28 éves milliárdos beismerte a piac tavalyi mozgása őt meglepte és egyáltalán nem biztos abban, hogy most valóban egy kripto-tél következik, vagy a kriptodevizák csak egyszerűen lekövetik a tőkepiacok általános mozgását.