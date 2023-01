A Genesis nevű kriptocég hitelezéssel foglalkozó leánya csütörtökön csődvédelmet kért az Egyesült Államokban hitelezőivel szemben. A jelek szerint őket is elérték azok a lökéshullámok, amelyeket az FTX kriptotőzsde és a kriptohitelezéssel foglalkozó BlockFi bedőlése keltettek.

A kriptodeviza-piacon az egyik legnagyobb hitelezőnek számító Genesis Global Capital már november 16-án leállította az ügyfelek számára a kifizetéseket. Erre azért került sor, mert akkor dőlt be az FTX és az ennek nyomán kirobbanó bizalmatlansági hullámban attól tartottak, hogy az ügyfelek megrohanják a céget – tudósított a Reuters. A vállalat a Digital Currency Group (DCG) kockázatitőke-társaság tulajdonában van. A Genesis volt a bedőlt FTX egyik legnagyobb hitelezője.

A cég eszközeinek és kötelezettségeinek nagysága egyaránt az 1-10 milliárd dolláros tartományban vannak, és becslése szerint több mint 100 ezer hitelezője van a New York-i csődbíróságához benyújtott beadványában foglaltak szerint. A Genesis Global Holdco, a Genesis Global Capital anyavállalata szintén csődvédelemért folyamodott, valamint egy másik hitelezéssel foglalkozó leány is a csoporton belül, a Genesis Asia Pacific is hasonlóna tett. A Genesis Global Holdco nyilatkozata szerint fontolóra veszi egy esetleges eladás lehetőségét, mint ahogy a hitelezők követelései egy részének tőkésítését is, jelenleg 150 millió dollár készpénzzel rendelkezik a szerkezetátalakítás támogatására. Hangsúlyozták, hogy a Genesis brókeri és letétkezelői üzletágai tovább működnek.

A Genesis csődbejelentése csak egy a kriptovilágon végigsöprő botrányhullámban.

A komoly problémákat a cégek működésében egy ideig elfedte a kriptodevizák árfolyamának meredek emelkedése, azonban a tavalyi nagy áresések után felszínre kerültek ezek a hibák – írja a hírügynökség.

A Financial Times szerint a Genesis több mint 3 milliárd dollárral tartozik a hitelezőknek, ebből 900 millió dollárral a Gemini nevű kriptotőzsde ügyfeleinek és 280 millió euróval a holland Bitvavo tőzsdének. A Gemini kriptotőzsde a Genesist használta kriptoeszköz-kölcsönzési programjában. Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) a múlt héten perelte be a Genesist és a Geminit a hitelprogram miatt, mondván, hogy az nem volt megfelelően bejegyezve értékpapír-kibocsátásként. A Gemini a hónap elején befejezte a programot, de a lakossági befektetők, akik 8 százalékos kamatért cserébe adták kölcsön kripto-tokenjeiket a Genesisnek, továbbra sem tudnak pénzükhöz jutni.