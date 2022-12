November eleje óta a kriptopiac piaci kapitalizációja nem először nézett be 800 milliárd dollár alá – az elmúlt heteket nem nézve ilyen mélyen legutóbb 2021 januárjában jártak a kriptopénzek. A Coinmarketcap adatai szerint idén először november 10-én nézett be 800 milliárd dollár alá a szektor, míg a „legmélyebben” november 22-én járt a kriptopiac, amikor is teljes kapitalizációja éppen hogy meghaladta a 780 milliárd dollárt.

A kriptopiaci kapitalizáció alakulása az elmúlt három évben (Forrás: Coinmarketcap)

A bitcoin továbbra is a teljes szektor 40 százalékát teszi ki: árfolyama szerda délután 16 600 dollár körül mozgott. Idei mélypontjait a fenti két napon érte el, árfolyama mindkétszer benézett 16 ezer dollár alá, pedig 2022-ben járt – kétszer is, januárban és márciusban is – 47 ezer dollár felett.

Nagyjából hasonló grafikont lehetne felrajzolni a második legnagyobb kripovalutához, az etherhez is, mely a teljes szektor 18 százalékát adja: árfolyama az év elején majdnem elérte a 4000 dollárt, de idén idén járt 1000 dollár alatt is. Az ether az év vége előtt pár nappal 1200 dollár körül mozog.

Nem jött el a kriptopénzek aranykora

Sokan azt gondolták-gondolhatták még az év elején, az orosz-ukrán háború kitörésekor, hogy „eljött a kriptopénzek aranykora, most majd mindenki ide menekíti a pénzét, mert ez a jövő”. Na ez pont nem így történt, és ebben számos botrány is közrejátszott, amelyek alaposan megtépázták a szektor reputációját.

A kriptovaluták és a bitcoin nem több, mint decentralizált piramisjátékok

– idézi összeállításában Jamie Dimont, a JPMorgan Chase vezérigazgatóját a Fintech.hu. Hozzáteszik, hogy ez nem rettenti el a befektetési bankot a kripto- és blokkláncprojektek finanszírozásától. A szakportál szerint egyébként is jellemző hozzáállása ez a bankoknak, miszerint magában a blockchainben nagy perspektívát látnak, a nyilvános blokkláncokban viszont már kevésbé.

Az idén számos botrány borzolta a kedélyeket, közülük is kiemelkednek az alábbiak.

A Terraform Labs kriptovalutája, a Terra Luna és a TerraUSD stablecoin bedőlése következtében közel 40 milliárd dollárnyi befektetés veszett el – legalábbis csúcspontján piaci kapitalizációja ennyit ért. Aztán beleállt a földbe, szó szerint.

A Luna árfolyamának alakulása (Forrás: Coinmarketcap)

A nyár végén több év bujkálás után letartóztatták Faruk Fatih Özert, akriptotőzsde alapítóját. A hírek szerint még 2021-ben összesen mintegy 2 milliárd dollár értékben károsította meg kereskedési felületének felhasználóit. Eleinte kibertámadásokra hivatkozva függesztette fel a kereskedést a kriptotőzsdéjén, majd később teljesen megszűnt a felhasználók hozzáférése a fiókjukhoz. Özer pedig elmenekült Törökországból. Már elkapták a hatóságok, és várhatóan több tízezer (!) év börtönbüntetésre ítélik majd.

Idén dőlt be a Three Arrows Capital (3AC) nevű kriptós hedge fund, amely a Portfolio összeállítása szerint leginkább a tőkeáttételes pozícióiról volt híres, és amelynek egy ponton a becsült kezelt vagyona 18 milliárd dollárra rúgott. A cég dollármilliárdos hiteleket vett fel a kereskedés finanszírozására, azonban a piaci összeomlás nem kerülte el, csődbe ment. A 2022. júliusi csődbejelentések szerint 3,5 milliárd dollárnyi hitelezői követelése volt. Összesen több mint 3 milliárd dollárt bukhatott, így összeomlása minden idők egyik legnagyobb hedge fund kereskedési vesztesége.



A 3AC bedőlése magával rántotta a Voyager Digital kriptohitelező céget is, amelynek 666 millió dollárral tartozott a csődbe ment hedge fund – nem sokkal később a Voyager is csődvédelmet kért.



Az év legnagyobb botránya kétségkívül a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, az FTX csődje volt. Gyakorlatilag pár nap alatt dőlt romokba a cég, miután kiderült, hogy az FTX likviditási gondokkal küzd és felmerült a gyanú, hogy az FTX alapítója és vezetője, Sam Bankman-Fried az FTX által kibocsátott tokent, az FTT-et használhatta tőkefedezetként a kriptós befektetőcége, az Alameda Research működéséhez. A tisztázatlan tőkeháttér és az összeférhetetlenségi aggályok napvilágra kerülése után menekülni kezdtek az ügyfelek a tőzsdéről, ami idővel fizetésképtelenné vált. Bankman-Fried pár nap alatt veszítette el közel 16 milliárd dollárosra becsült vagyonát, amely a Bloomberg összesítése szerint rekord: ilyen rövid idő alatt még senki sem vesztette el vagyona ekkora hányadát. Vele kapcsolatban talán a legfrissebb hír, hogy szűk volt neki a cella a Bahamákon, ezért belement az Egyesült Államoknak történő kiadatásába.



És akkor még arról a néhány amerikai hírességről nem is szóltunk, akik kriptovaluták vásárlására biztatták követőiket a közösségi médiában, amiért óriási büntetéseket kaptak a hatóságoktól. Ilyen volt például Kim Kardashian, aki úgy reklámozta a kriptoeszközt, hogy azt nem árulta el, ő ezért mekkora összeget kapott – a celebet 1,26 millió dollárra bírságolta az amerikai tőzsdefelügyelet. Az Index összeállítása szerint hasonló ügybe keveredett Matt Damon és Reese Witherspoon színészek, Mike Tyson bokszlegenda, vagy épp Tom Brady, minden idők (egyik) legjobb amerikai futballistája.