A kriptovaluták árfolyama pénteken emelkedett az egy nappal korábbi meredek eladást követően, amikor mintegy 150 milliárd dollárt töröltek le a piacról, miután Oroszország megszállta Ukrajnát – írja a CNBC.

A Bitcoin a Coindesk adatai szerint körülbelül 11 százalékkal magasabb, 39 466,84 dolláron kereskedett a reggeli órákban. A Bitcoin csütörtökön 34 338,57 dollárig esett. Más digitális pénzek, köztük az ether és az XRP is nyereséget könyvelhettek el.

A csütörtöki eladási hullámot Oroszország ukrajnai inváziója váltotta ki, amely a globális részvények is erőteljes esését eredményezte. A Bitcoin ármozgása az utóbbi időben szorosabban korrelál más kockázatos eszközökkel, például a részvényekkel, mivel több intézményi befektető szállt be a szegmensbe, és olyan rövid távú befektetők léptek be a piacra, amik a bitcoinnal más kockázatos részvényekhez hasonlóan kereskednek.

Csütörtökön az amerikai részvények lenyűgöző napközbeni fordulatának köszönhetően a főbb indexek emelkedéssel zártak. Ez a pozitív ármozgás átszűrődött a kriptovalutákra is.

De a nagy kriptopénz-pattanás egy úgynevezett short squeeze eredménye is lehet Vijay Ayyar, a Luno kriptotőzsde vállalatfejlesztési és nemzetközi alelnöke szerint.

"Tekintettel, az Ukrajnában kibontakozó helyzetre, a piaci résztvevők általában shortolni kezdték a BTC-t [bitcoin]. Ez lényegében defenzív pozícionálás volt" - mondta Ayyar. "Amit most látunk, az az, hogy a piac feloldódik és a shortok lezárják a pozíciókat."

Amikor a befektetők shortolnak, lényegében arra fogadnak, hogy a kriptopénz árfolyama csökken.

A kereskedők úgy shortolhatják a bitcoint, hogy olyan határidős ügyletet kötnek, amely a kriptovaluta alacsonyabb árfolyamára fogad, mint ahol a kontraktus megvásárlásakor kereskednek vele. Ezeknek általában van egy lejárati dátumuk, amikor eladják őket.

Emellett a kriptopénz-tőzsdék olyan termékeket is kínálnak a kereskedőknek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy olyan szerződéseken keresztül vásároljanak bitcoint, amelyeknek nincs lejárati dátuma. Ezeket örökös szerződéseknek nevezik.

Egy kereskedő, aki arra fogad, hogy a bitcoin árfolyama csökkenni fog, elad egy szerződést abban a reményben, hogy a bitcoin árfolyama csökken, így alacsonyabb áron vásárolhatja vissza, és zsebre teheti a különbözetet. Ha a szerződés ára feljebb megy, és egy kereskedő lezárja a pozícióját, akkor magasabb áron kell visszavásárolnia a szerződést.

Ez feljebb nyomhatja a bitcoin árát, ami egy short squeeze-t eredményezhet.

Ez a kereskedő kölcsön is vehet, hogy ne kelljen a szerződés értékének 100 százalékát betennie. De folyamatosan finanszíroznia kell a pozíciót, hogy minimális összeggel nyitva tartsa azt. Ha ez a minimális összeg nem finanszírozható, a tőzsde lezárhatja a pozíciót. Vagy a kereskedők maguk is lezárhatják rövid pozícióikat.

Ayyar szerint jelenleg ez a fő mozgatórugója a bitcoin és más kriptovaluták felfelé irányuló mozgásának.