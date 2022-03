Az orosz magánszemélyek és vállalatok továbbra is gondtalanul használhatják a Bitcoint és a kriptovalutákat annak ellenére, hogy Oroszországot a múlt hét csütörtökön kirobbanó háború miatt folyamatosan pénzügyi szankciókkal sújtják.

Az egyik legkeményebb szankcióról még szombaton döntött az Európai Bizottság: Ursula von der Leyen elnök szerint a SWIFT-rendszerek befagyasztása miatt a bankok nem fognak tudni globálisan működni, ezzel akadályozva Oroszországot abban, hogy használja a haditőkéjét.

A Bitcoin ármozgása az utóbbi időben szorosabban korrelál a részvényekkel is, mivel több intézményi befektető szállt be a szegmensbe, és olyan rövid távú befektetők léptek be a piacra, akik a Bitcoinnal más kockázatos részvényekhez hasonlóan kereskednek.

A kriptovaluták Oroszországba történő átutalása azonban továbbra is lehetséges, például ha magánszemélyeket külföldi rokonok vagy barátok támogatnak. Az ukrán kormány a napokban közvetlen gyűjtést szervezett, amelyben kriptovaluták mellett tokenekkel is támogatható az ország. Ennek köszönhetően az elmúlt napokban 16 ezer egyéni tranzakció, összesen 25 millió dollárnyi Bitcoin és Ethereum áramlott az országba - írja a Der Standard.

"Általánosságban elmondható, hogy a virtuális valuták kifejezetten hasznosak a háborús övezetben, mivel könnyen elfogadják őket" - véli Florian Wimmer, a Blockpit társalapítója, aki a portálnak egy olyan autóról is beszámolt, amelyet Bitcoinért vásárolt egy család, hogy elmenekülhessenek Ukrajnából.

Megkerülheti a Bitcoin az orosz szankciókat?

A tőzsdékkel ellentétben a Bitcoin egyébként villámgyorsasággal kiheverte az ukrajnai háború okozta sokkot. Egy Bitcoin ára több mint 44 500 amerikai dollár, tehát a háború kitörésekor mért mélypont óta körülbelül negyedével emelkedett.

A kriptovaluták ezért kiválóan alkalmasak a szankciók megkerülésére, mert nem függnek bankoktól és a SWIFT-rendszertől sem, ugyanakkor a kriptovaluták orosz tulajdonosai aligha tudnak nagyobb összegektől megszabadulni a Nyugaton.

Mindeközben nem zárható ki az sem, hogy az oroszországi magánszemélyek a Bitcoin segítségével kijátszhatják a nemzetközi szankciókat is - véli Stefan Berger német Európai Parlamenti képviselő.

Az amerikai vagy európai szabályozott kereskedési platformokon nagyobb összegű, mondjuk milliós nagyságrendű kriptovalutákat ugyanakkor már nem lehet értékesíteni. "A platformok szoftvereszközökkel ellenőrzik, hogy az eredet tiszta-e" - magyarázza Wimmer. Ha nem, a tranzakciót nem fogadják el, és a felügyeleti hatóságnak pénzmosásról szóló jelentést tesznek.

A kijátszás azonban csak részben reális - mondja Wimmer, ha a tranzakciós adatokat átláthatóan és változatlanul tárolják a blokkláncon, és ez kiderül, akkor bizonyítékként ott van, hogy az érméket illegális célokra használták.

"Nagy mennyiségben ez biztosan lehetetlen" - mondja Wimmer. Más szóval, a bűnözés ellen már bevezetett intézkedések még az Oroszország elleni szankciók esetében is kifizetődnek. Csak kisebb összegek kerülhetik el a hatóságok figyelmét.

Komoly vállalatok számára a kriptovalutákba való menekülés nem opció, mondja Carola Westermeier, a Frankfurti Egyetem nemzetközi politikai gazdaságtani kutatója is. "A vállalatok számára nincs jogi védelem az ügyletekben".

