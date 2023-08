A vádirat szerint az illegális finanszírozás egy részét a világ legnagyobb fekete gyémántjának megvásárlására fordította. A felügyelet állítása szerint Schueler legalább 12 millió dollárért vásárolt luxuscikkeket a jogtalan bevételből: 7,2 millió dollárnyi luxusautót és órát – köztük egy 2020-as Ferrari Romát és egy Rolex Daytona karórát – illetve további 5 millió dollárért megvette a Sotheby's "Enigma" nevű ékszerét, amely állítólag a világ legnagyobb, 555 karátos fekete gyémántja.

A vádlott, aki Richard Heart néven vált ismert vállalkozóvá, arra szólította fel a befektetőket, hogy vásároljanak kriptoeszköz-értékpapírokat olyan ajánlatokban, melyeket nem regisztrált. Azután becsapta őket azzal, hogy a kriptoeszközök egy részét mértéktelen luxuscikkekre költötte - állítja az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet

A vállalkozó, aki egyben influenszer is, egy weboldalára feltöltött videóban úgy reagált, hogy a projektek, amiket létrehozott, a területük csúcsát jelentik. Márciusban Schueler elkezdte visszafogni a jelenlétét a közösségi médiában, hogy „több alázatot tiszteletet mutasson.” - írja az Indiatimes.

To show more humility and respectfulness I've deactivated my Instagram account.