Kritika érkezett: nem egy ember érdeme az ország sikere

A világ egyik leggazdagabb embere, a Berkshire Hathaway-t vezető Warren Buffett - ha burkoltan is, de - megdorgálta Donald Trump amerikai elnököt, aki szerinte alaptalanul tulajdonítja magának az ország gazdasági sikereit. Befektetőcége eközben úszik a pénzben, s már nem nagyon tud mit venni.

Burkolt kritikával illette Donald Trumpot Warren Buffett, a legendás befektető, a Berkshire Hathaway vezetője idei, részvényeseknek írott levelében. A Berkshire részvényeseinek küldött levelet minden évben nagy figyelemmel kíséri a pénzügyi sajtó, abból ugyanis meglehetősen tiszta képet lehet kapni arról, hogyan gondolkozik a világról az omahai bölcs.

Idei levelében is kifejtette, hogy a Berkshire elmúlt évtizedekben elért sikereit elsősorban az amerikai gazdaság soha nem látott mértékű prosperitásának köszönheti, annak hátszele segítette a céget abban, hogy folyamatosan jó eredményeket tudjon felmutatni. Amióta elkezdett 1942-ben befektetésekkel foglalkozni, azóta hét demokrata és hét republikánus elnök követte egymást az Egyesült Államok élén, voltak háborús időszakok és pénzügyi válságok is. Így az amerikai gazdaság által elért gyarapodást nem lehet egyes emberek számlájára írni - olvasható a a Reuters beszámolójában.

Nem egy ember érdeme

Épp ezért Buffett - aki jelenleg 82,9 milliárd dollár becsült vagyonnal a világ harmadik leggazdagabb emberének számít - szerint senki sem állíthatja azt, hogy az ország jó gazdasági teljesítménye kizárólag neki köszönhető, úgy véli, rendkívül arroganciáról tanúskodik az amerikai üzletekkel és emberekkel szemben az, aki ilyet állít magáról - hívta fel a figyelmet, utalva az amerikai elnökre. Szintén Trumpnak szóló kritikaként fogható fel a levél azon része is, amelyben az amerikai gazdaság sikereivel és többi országhoz képest nyújtott teljesítményével való kérkedést bírálta. Buffett felhívta a figyelmet, hogy az amerikai gazdaság akkor lehet igazán sikeres, ha a többi ország is sikeres és gyarapodik. Megjegyezte: a Berkshire jelenleg is azt fontolgatja, hogy jelentős összegeket fektessen be külföldön.

Az, hogy a befektető cég külföldön nézelődik, nem véletlen. A Berkshire ugyanis a jelek szerint az Egyesült Államokban már nem nagyon talál olyan befektetési célpontot, ahová hatékonyan kihelyezhetné a rendelkezésére álló tőkét - vélik a hírügynökség által megkérdezett szakértők. Az utolsó nagy akvizíciójuk 2016-ban volt, akkor 32,1 milliárd dollárért vásárolták meg a repülőgép-alkatrészeket gyártó Precision Castparts nevű társaságot.

A rövid távú kilátások nem kedvezőek az újabb akvizíciókra, ugyanis az árak az olyan üzletek esetében az egekben járnak, ahol kedvezőek a hosszút távú kilátások. Buffett elmondása szerint tudja, hogy hevesebben verne a szíve, ha a cég számára belátható távolságban lenne egy "elefántméretű" akvizíció, azonban ennek hiányában 111,9 milliárd dolláros készpénzállományuk egy részét további részvényvásárlásokra fogják idén fordítani.

Nem volt jó az év vége

A Berkshire által birtokolt tőzsdei részvények értéke 2018 végén 172,8 milliárd dollárra rúgott. Az utolsó negyedéves tőzsdei áresés jelentősen megviselte a részvényportfóliót, az egyik legnagyobb portfólióelemet alkotó Apple-részvények árfolyamvesztesége elérte a 30 százalékot az utolsó három hónapban. A tőzsdei áresés nyomán a Berkshire tavalyi éves eredménye 4 milliárd dollárra csökkent, a 2017-es 44,94 milliárd dollárról. Ugyanakkor Buffett szerint nem sok értelme van csak az eredménykimutatást nézni, mivel az árfolyamingadozás miatt az nem tükrözik teljesen a cég egészének valós teljesítményét.

Az utolsó negyedévben a cégcsoport operatív eredménye 5,72 milliárd dollárt tett ki, éves szinte 24,78 milliárd volt, ez 71 százalékos növekedést jelent. Az eredményeket rontotta egy 3,02 milliárd dolláros leírás is, amely szinte egészében a Kraft Heinzben birtokolt 26,7 százalékos részesedéshez volt köthető Buffett szerint. Az élelmiszeripari cég a múlt héten sokkolta a részvényeseit azzal, hogy az utolsó negyedévben 15,4 milliárd dolláros rendkívüli értékvesztés elszámolását jelentette be, valamint azt, hogy az amerikai értékpapír-piaci felügyelet, a SEC vizsgálja számviteli gyakorlatát.

