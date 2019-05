Lángolnak a milliárdok, elindult a gazdasági lavina

Az év eleje óta a hetven legnagyobb pénzpiaci eszköz 90 százaléka pozitív hozamot termelt. A pénz áradása jó hír is lehetne, de a tavaly év végi tőzsdei beszakadás után sokan tartanak attól, hogy megint jön egy villámkrach. Úgy néznek ki a világ piacai, mintha bungee jumpingra fizettek volna be, elég is volt Trumpnak megszólalnia, hogy elkezdjen elszakadni a biztosítókötél.

Az aki idén év eleje és április között képes volt bukni a tőzsdéken, a kötvénypiacokon, az árupiacokon vagy az ETF-eknél, annak szinte külön akarnia kellett, hogy pénzt bukjon. Legalábbis erről árulkodik egy mutató: a Deutsche Bank által követett hetven pénzügyi eszköz és eszközosztály - lényegében a legnagyobbak - 90 százaléka profittal zárta az első negyedévet. A teljes hozam mind az ármozgások, mind a kapott osztalékokat tartalmazza.

A jelenségnek két magyarázata is van: egyrészt tavaly év végén kisebb pánik alakult ki az amerikai tőzsdéken, ami végül azt eredményezte, hogy egy gyors korrekcióval az S&P 500 cégei átlagosan 20 százalékot estek, másrészt pedig a világ túl optimista volt 2019 első hónapjaiban, hogy Donald Trump amerikai elnök Kína ellen vívott kereskedelmi háborúja hamarosan megegyezéssel zárulhat. Az első azért fontos, mert a 20 százalékos esés miatt lényegében mínuszból kapaszkodtak fel az indexek, míg a kínai-amerikai enyhülés a legnagyobb termelővállalatok számára jelentette azt, hogy legnagyobb piacaikon plusz költségek nélkül kergethetik a minél nagyobb profitmarzsokat.

Bár a pénzbőség általában jó hír szokott lenni, most a befektetők aggódnak, hogy hamarosan jön egy újabb visszaesés a tőzsdéken. Nagyon meglepőnek pedig nem nevezhető ez a várakozás: a hétvégén Trump arról beszélt, hogy mégis kiveti a kínai termékekre a különvámokat, és amúgy is beléptünk a májusba, amikor hagyományosan lanyhuló forgalom mellett enyhe korrekció jellemzi a tőzsdéket.

Korán koccantak a pezsgőspoharak

A Wall Street Journal foglalta össze a legjobban a hurráoptimista április végi hangulatot: míg a tavaly év végi beszakadás az eszközosztályok 87 százalékát érintette, most nagyjából ugyanennyi kezdett el jó számokról, pozitív árfolyamfolyamatokról beszámolni. Az USA-ban az S&P 500 idén közel 18 százalékkal emelkedett, amit az olyan technológiai cégek erősítettek leginkább, mint a Facebook, a Twitter és az Amazon, mivel ezek robosztus bevételnövekedést jelentettek. De két számjegyű indexemelkedés volt Japánban és Hongkongban is. A pénzpiaci kánaán a leginkább abból látszott, hogy még a befektetők által jellemzően lebecsült és messzire elkerült Európában a Stoxx Europe 600 index értéke is 16 százalékot bírt erősödni.

Sőt megindult az olajár, ami 18 százalékkal növelte az S&P GSCI áruindexét. A globális kötvényárak emelkedtek, és a kriptovaluták - amelyek tavaly kitartóan estek - a legnagyobb nyertesekké váltak: a sokszor temetett bitcoin például több mint 50 százalékkal erősödött, az év negyedik hónapjának végére átlépte az 5000 dolláros kurzust.

Viszont kicsit olyan a tőzsdei pénzeső, mintha véletlenül mindenki egy irányba úszna és azt feltételezné, hogy a monetáris politika támogatni fogja az újra életre kapó emelkedő ciklust. A WSJ cikkében emlékeztetnek is: az átfogó rallyt nagyrészt a monetáris politikával és a kereskedelemmel kapcsolatos feltevések támogatják, de ezek illékonyak. A közelmúlt történései alapján az látszik inkább, hogy a piacok tavaly felhevült állapotban voltak, de végül jött a kijózanodás.

Ez a nyereségszezon nem volt olyan problematikus, mint az emberek várták - mondta Shawn Cruz, a TD Ameritrade brókerház kereskedelmi stratégiájának vezetője. Ő úgy látja, hogy a tavalyi év végi korrekció után alábecsülték a cégek bevételeit, viszont január-április között már reálisabban mérték fel a vállalatok állapotát. A befektetők azt árazzák, hogy az amerikai jegybankként funkcionáló Fed lassít a kamatemelési menetrendjén, a világgazdasági növekedés még kitart és fel-feltűnnek majd az infláció erősödésének jelei.

A kijózanító május

Hétfőn viszont már beindult az esési hullám: Donald Trump elnök vasárnap este ugyanis a Twitteren üzente meg, hogy hiába az elmúlt hónapok tárgyalásai, marad a tervénél, hogy mintegy 200 milliárd dollárnyi kínai áru esetében növeli 25 százalékra a különvámot, ami eddig csak 10 százalék volt. Sőt, azt is belengette, hogy hamarosan 325 milliárd dollárnyi termékre alkalmazza az új kulcsot.

Ennek hatására még dél sem volt, amikor az előzetes adatok alapján komoly eladási hullám kezdődött: a Dow Jones Industrial Average-nél 500 pontos esést borítékoltak a CNBC cikke szerint. Az ázsiai indexek közül pedig a sanghaji börze 5,19 százalékos, a hongkongi 3,45 százalékos gyengülést jelzett, de szinte mindenütt másutt is egy százalék mínuszban álltak az indexek.

A hangulatot az sem igazán javítja, hogy bár Peking jelezte, ők tovább tárgyalnának Trumppal, semmilyen konkrét stratégiát nem vázoltak.

A hónap végén amúgy is eshet a forgalom a tőzsdéken: indul az "adj el májusban és húzz el!" (Sell in may and go away!) stratégia, amely lényege, hogy a naptárhatás miatt májustól-szeptemberig hagyományosan jön a pihenő állapot a tőzsdéken, vagyis érdemes inkább pihenni, mint erőlködni.

A stratégák ezért óvatosságra intenek mindenkit. A Wells Fargo Investment Institute azt javasolja, hogy az ügyfelek ne növeljék és ne csökkentsék az amerikai állományok pozícióit, mondván, a befektetők kockázatot vállalnak, ha a globális gazdaság gyengül. A kereskedelmi háború erőre kapása pedig épp ezt a gyengülést vetíti előre.

