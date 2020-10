Látványosan a búcsúzik a szén a nyugdíjazása előtt

Az európai szénárak éves szinten nézve rekord magasra ugrottak, miután a földgázárak emelkedése felélénkítette az olcsóbb fosszilis üzemanyagok iránti keresletet. A mostani már biztosan múló állapot, ahogy a megújuló energiaforrások leuralják a piacot, és lassacskán nyugdíjazzák a szenet.

Az Északnyugat-Európába szállított termikus szén ára a májusi legalacsonyabb szintről 50 százalékkal emelkedve, tonnánként 57,77 dollárra drágult - derül ki az árupiaci árakat nyomon követő Argus Media jelentéséből. Az erőművek által használt fosszilis energiahordozóval 2019 októbere óta nem kereskedtek ilyen magas árakon Európában.

Szokatlan módon a szén most drágább Európában, mint Ausztráliában, ahol az árakat olyan hírek befolyásolták, hogy Kína a Canberrával folytatott diplomáciai viszály közepette jelentősen lecsökkenti az importot. Ausztrália kormánya a helyzet gyors rendezésén dolgozik, mert a helyi gazdaság nagyban függ a kínai megrendelésektől. A Statista adatai szerint 2018-ban még közvetlenül is 36 ezer embernek adott munkát a szénbányászat, de a közvetett területek (szállítmányozás, raktározás, bányagépek karbantartása) további 100 ezer fő megélhetését biztosítják.

Pillanatnyi felpattanás

Az európai árak felfelé mozdulása hirtelen izgalmassá tette a szénpiacot: az árak idén tavasszal globálisan zuhantak, miután a koronavírus-járvány okán bevezetett korlátozások miatt leálltak a gyárak és nagyobb irodaházak, ezért kisebb lett az áramigény. Hasonló trend látszott az ázsiai-csendes-óceáni térségben is. Most pedig az okozott változást Európában, hogy az európai erőművek több szenet kezdtek égetni a nyár és kora ősz folyamán, mivel a földgáz folyamatosan drágult. Az északnyugat-európai gázárak több mint négyszeresükre emelkedtek a májusi mélyponthoz képest, részben az USA-ból származó cseppfolyósított földgáz-ellátás visszaesése miatt.

Ázsiában most inkább az acélipar visszaesése okozza, hogy továbbra sem pattant fel teljesen a nyersanyag piaca. Figyelembe véve az acélgyártáshoz használt kokszszenet, a globális fogyasztás 2020-ban 7 százalékot zsugorodhat - közölte a Nemzetközi Energiaügynökség a héten.

De Európában is átmeneti lehet a trend a WSJ elemzése szerint: az uniós tagállamok gyorsabban haladnak a dekarbonizációval az energiaszektorban, mint más régiók. Egyes szakértők szerint akár el is nyúlhat a mostani drágulás, vagy stagnálás marad a kurzusban, akkor is, ha felgyorsul a megújuló energiára való átállás.

"Még mindig szükség lesz szénre" - mondta Jake Horslen, az Argus Coal Daily International szerkesztője az amerikai lapnak, rámutatva a rugalmasságra, amelyet a szén ad a hőerőműveknek, különösen télen, amikor sok gázt égetnek el fűtés céljából. Ilyenkor az áramigényeket nehezebb kiegyensúlyozni földgázzal, mert arra nagyobb a kereslet, ezért így drágább lehet pótolni a nap- és szélerőművek termeléséből hiányzó áramot, mint bekapcsolni egy szénerőművet.

"Németországban és néhány más piacon valóban látható, hogy a szénerőművek visszatértek a piacra, de csak azért, mert olcsóbb volt" - mondta Matthew Boyle, az S&P Global Platts vezető szénelemzője. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gázárak gyorsabban emelkedtek, mint a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek (kvóták) árai, amelyet a közüzemi szolgáltatók és a fosszilis üzemanyagok más felhasználói vásárolnak az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi tőzsdéjén. Ez pénzügyi ösztönzőként hatott a gázfogyasztás visszaszorítására, több szén elégetésére és a szén-dioxid-engedélyek vásárlására, amivel fedezni lehet a többletkibocsátást.

"Ez tulajdonképpen meglehetősen vonzóvá teszi a szénégetést" - mondta Georgi Slavov, a Marex Spectron árutőzsde alapkutatásának vezetője a WSJ-nek. Az európai széntüzelésű erőművek fele ezen a héten használatban volt, júniusban alig 10 százalékuk termelt.

Épp a drágulás hozhatja helyzetbe a gázt

A szén ellátásbiztonsága egyelőre kérdéses: Ausztrália hosszútávon abban érdekelt, hogy Kínával dűlőre jusson és biztosítsa a felvevőpiacot a kibányászott mennyiségre. Miközben most Európa kifejezetten keresi a szenet a piacon, de egyelőre - a bonyolult és lassú szállítás miatt - nem ugrott az ausztrál feleslegre. Viszont hamarosan erre szorulhat: a kolumbiai bányákban augusztusban komoly sztrájkok kezdődtek, ezzel is támogatva a keresleti piacot.

"Jelenleg óriási aggodalmak vannak a kolumbiai szén rendelkezésre állása miatt" - mondta Horslen, aki szerint ez momentumot biztosít az amerikai bányáknak. Az Egyesült Államok Európába irányuló exportja - amely az utóbbi években folyamatosan csökkent -, most új erőre kaphat, ha az árak a 65 dolláros tonnánkénti szint közelébe érnek. Ekkor már megéri az Egyesült Államoknak fokozni a kitermelést.

Viszont nagyon nagy tér már nincs a szén drágulására: ha túl magasra jut a kurzus, ismét jobban megéri a gázerőműveket bevonni a hálózati egyensúly megteremtésébe. Főleg, ha találnak majd új forrásokat az amerikai lng helyett.

Nagyon nem éri meg befektetni

Hosszú távon a hőszén-szállítók kilátásai Európában továbbra is kifejezetten rosszak. Az IEA szerint a szénfogyasztás 2019 és 2030 között közel 60 százalékkal csökken az EU-ban, gyorsabban, mint bármely más régióban. Az erőműviszén-termelők számára ez halálos ítéletet jelent, hiszen a kereslet legalább ennyivel esni is fog.

Portugália valószínűleg 2021-re bezárja az összes széntüzelésű erőművét, majd a következő években Franciaország, az Egyesült Királyság, Írország és Szlovákia következik - közölte a kőolaj-exportáló országok szervezete ebben a hónapban.