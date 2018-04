Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Latymatag hete volt a budapesti tőzsdének

Csökkenő forgalom mellett gyengült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a négy kereskedési nap utolsó napján, csütörtökön a BUX 37 258,90 ponton állt, ami előző heti záró értékénél 978 ponttal, 2,56 százalékkal alacsonyabb - írja az MTI.

A részvénypiac heti forgalma meghaladta a 33,4 milliárd forintot az előző heti 66 milliárd forint után, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével gyengült.

Továbbra is bizonytalan a nemzetközi befektetői hangulat. Ez a hazai részvényárfolyamokon is meglátszott, meglehetősen hektikusan mozog a piac, és ebben nem is várnak változást a közeljövőben - írta az Equilor Befektetési Zrt. tőzsdei elemzésében.

A befektetési cég szerint viszonylag jól tartja magát az OTP, a papír a negatív hangulatban is sávozó mozgást végzett. A 11 000 forintos támaszra továbbra is érdemes kiemelten figyelni, mivel szignifikáns letörése jelentős teret nyitna lefelé a bankpapír árfolyamában. A Goldman Sachs 10 500 forintról 11 000 forintra emelte a bankpapírra vonatkozó célárfolyamát, az ajánlás továbbra is semleges súlyozás.

A Richter és a Mol továbbra is masszívan csökkenő trendben mozog. A korrekciós hullámok intenzívek lehetnek, de egyelőre tartós fordulatot nem várnak az Equilor szakértői.

A Magyar Telekom a korábbi csökkenés után oldalazó mozgást végez, itt lehet számítani egy hamarosan induló pozitív korrekciós hullámra - tették hozzá.

Az elemzésben felidézték, hogy kedd délután kamatdöntő ülést tartott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, ahol nem volt meglepetés. A kamatszintek változatlanok maradtak, és az inflációs kilátásokat is változatlannak tartják a jegybank szakemberei, a gazdasági növekedési kilátásokkal kapcsolatban viszont optimistábbak lettek.

A jövő héten érkező makrogazdasági adatok közül az elemzésben kitértek a péntek délutáni átfogó munkaerőpiaci adatsorra az Egyesült Államokból. Az előzetes várakozások alapján a munkanélküliségi ráta márciusban tovább csökkenhetett 4 százalékra, de ennél most fontosabb lehet a bérek változásának üteme. A kedvező munkaerőpiaci folyamatok ellenére sincs ugyanis erőteljes emelkedés a bérekben, ez pedig visszafogja az inflációt. Amennyiben lendületet kapna a bérek emelkedése, a Fed könnyebben emelhet kamatot - jelezte az Equilor.

A BÉT-en a vezető részvények közül csak a Magyar Telekom árfolyama erősödött a héten 0,89 százalékkal, csütörtökön 453 forinton zárta a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 736 millió forintot.

A Mol 5,97 százalékkal gyengült, a papír 2772 forinton zárta a hetet, a részvények forgalma meghaladta a 7,24 milliárd forintot.

A Richter árfolyama 2,21 százalékkal csökkent, csütörtökön 5305 forinton zárt a gyógyszeripari papír, heti forgalma 8,66 milliárd forint volt.

Az OTP-részvények árfolyama 1,47 százalékkal gyengült, a bankpapír 11 420 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést, forgalma meghaladta a 11,86 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3907,73 ponton zárt, 51,08 ponttal, 1,32 százalékkal emelkedett.

