Leesne az arany ára, de nem tud, mert a nagy guruk megőrültek

A koronavírus-járvány miatt esett a kereslet az arany legnagyobb felvevőpiacainak számító Kínában és Indiában. Az ára viszont nem tud esni, mert a nyugati befektetők aranylázban égnek, félnek ugyanis az inflációtól és a nullára levágott kamatok következményeitől. Még azok is bevásároltak, akik eddig utálták az aranyat.

A jelek szerint teljesen fejre állt az aranypiac is megszokott képéhez képest a koronavírus-járvány miatt. Warren Buffett például, az ismert befektető korábban rendszeresen viccelődött azokon az "aranybogaraknak" nevezett embereken, akik a nemesfémben helyezték el megtakarításaikat: az arany egy haszontalan fém, amit Afrikában vagy más hasonló helyeken kiásnak a földből, s ha valaki aranyat vesz, akkor csak tulajdonképpen félelmet vásárol.

Idén azonban a jelek szerint Buffett véleménye is megváltozott, s csatlakozott az ismert nagybefektetők egyre nagyobb csapatához, akik részt vesznek az elmúlt hónapokban kialakult nagy aranyrohamban. Az aranyt vásároló befektetők között van például a világ legnagyobb hedge fundja is, a Bridegwater Associates - írja a Financial Times.

Buffett befektetőcége, a Berkshire Hathaway 565 millió dollár értékben vásárolt részesedést a Barrick Goldban, a világ második legnagyobb aranybányászattal foglalkozó cégében. A többek között Afrikában, Latin-Amerikában és az Egyesült Államokban is bányákkal rendelkező cég részvényeinek árfolyama április eleje óta 37 százalékkal emelkedett. Ugyancsak a második negyedévben vásárolt a legnagyobb befektetőcég, a Bridgewater a leadott jelentése szerint 316 millió dollár értékű arany ETF-et, olyan tőzsdén jegyzett alapot, amely fizikai aranyat tart portfóliójában.

Felhajtották az égbe az árat



A nyugati világ befektetőinek megnövekedett érdeklődése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az arany ára a 2018-as 1160 dolláros unciánként árfolyamhoz képest hatalmasat emelkedett, augusztusban elérte a soha nem látott 2073 dolláros szintet is. Az arany ETF-ekbe idén az eddigi tőkebeáramlás mértéke elérte a 60 milliárd dollárt, ez a duplája annak, mint amit a 2009-es pénzügyi válság idején lehetett tapasztalni.

A nagy érdeklődés oka egyértelmű. A nagy jegybankok világszerte nulla közelébe, vagy az alá vágták a kamatokat, így az aranytartásnak már nincs alternatív költsége (azaz nem veszít kamatot az a befektető, aki nem bankban tartja a pénzt, hanem aranyban). A részvénypiacok a hatalmas zuhanás és az azt követő nagy emelkedés után elég kockázatosnak tűnnek, és a hatalmas állami költekezési hullám eközben jelentősen felkorbácsolta az inflációs félelmeket. De az arany sokak szerint a defláció ellen is védhet, ha bekövetkezik egy nagy gazdasági lassulás - mondta David Tail, az World Gold Council (WGC) ügyvezetője.

A fizikai arany hagyományosan legnagyobb piacainak számító Indiában és Kínában ugyanakkor a legjobb esetben is csak lanyhának volt nevezhető a kereslet. Sőt, a WGC szerint az tapasztalható, hogy a két nagy országban a korábbi vásárlók inkább eladnak az árak emelkedését kihasználva, vagy pedig az arany fedezete mellett vesznek fel hitelt. Kínában jelenleg a világpiaci árhoz képest például 53 dollárnyi diszkonttal lehet unciánként eladni, a belföldi kereslet gyengesége ugyanis az aranyra vonatkozó exportkorlátozásokkal párosul.

Végül a lakossági kereslet számít

Ez - az összefoglaló szerint - komoly kockázatot jelent. A lakossági keresletet tartják ugyanis a nagybefektetők hosszabb távon az arany árfolyamára ható legfontosabb tényezőnek, s ha az gyenge, akkor a nagy pénzügyi befektetők rohamának leülése után ismét esni kezdhet a nemesfém árfolyama, mint ahogy történt az legutóbb, a pénzügyi válságot követően. Akkor 2011-re az arany árfolyama az európai adósságválság közepette egészen 1920 dollárig emelkedett, majd 2013-ra 1200 dollárig esett vissza.

A piac képe annyiban változott azóta, hogy jelentősen teret nyertek a már említett tőzsdén jegyzett alapok. Az arany világpiacán a kereslet immár 35 százaléka köszönhető az ETF-knek, tíz éve még csak 8 százalék volt ez az arány. Szeptemberben egyébként ezek közül a legnagyobb, az SPDR Gold Shares már tőkekivonást regisztrált, nyolc hónap óta első ízben.

Az augusztusi csúcs óta az arany dollárban számolt árfolyama már 9 százalékot esett, az aranybánya részvényeké nagyjából 12-13 százalékot. Az egyik forgatókönyv szerint ha nagyon esne az ár, akkor az ázsiai vásárlók majd csak visszatérnek a piacra, és ez támaszt adhat. Azonban ha a két legnagyobb aranyvásárló nemzet részéről ennyire gyenge a kereslet, akkor milyen lesz ez a támasz? - adott hangot aggodalmának Adrian Ash, a BullionVault online aranykereskedési platform elemzési vezetője. A lap példaként egy Mumbai-beli ékszerüzlet példáját hozta fel, amelynek tulajdonosa szerint a lezárások utáni újraindulásban, június óta a vásárlók részéről érkező kereslet halvány nyomában sincs a korábbinak. Az emberek inkább eladnának aranyat a magas árak mellett.

Figyelni kell Indiára és Kínára

A napi 80 ezer új Covid-19 fertőzöttet felmutató Indiában az esküvők nagy részét elhalasztják, a gazdaság a második negyedévben 24 százalékkal esett, s ez is alaposan aláásta az arany iránti keresletet. Ugyanakkor van aki optimista, Shekhar Bandari, a Kotak Mahindra Bank nemesfém-üzletágának a feje szerint ha véget ér a járvány, akkor megint megtartják az esküvőket, és a kereslet visszatér.

Jelenleg azonban még az a helyzet, hogy a globális fizikai aranykereslet több mint felét adó Kínában és Indiában nagyon visszaestek a vásárlások. Indiában ezek volumene 56 százalékkal, de Kínában is több mint felével csökkent az első félévben.

Ráadásul nem csak a járvány miatt esik a kereslet, ez a tendencia már korábban megfigyelhető volt Indiában. Az 1,4 milliárdos országban ugyanis egyre inkább fejlődik az emberek pénzügyi képzettsége, és egyre többen férnek hozzá bonyolultabb befektetési termékekhez, mint például a befektetési alapok. Ez ahhoz vezetett, hogy az indiaiak megtanultak diverzifikálni, már nem csak aranyban akarják tartani megtakarításaikat. Az indiai kereslet a fizikai arany iránt így a 2010-es évi 900 tonnáról 2015-re már 700 tonna alá csökkent a UBS adatai szerint.

Ha durvul a helyzet, megint menni fog az arany

A fenti folyamatok miatt a fizikai arany áramlásának iránya keletről nyugatra ment, Ázsiából a svájci öntödéken keresztül Londonba és az Egyesült Államokba tartott. Egyébként a folyamatot erősíti az is, hogy nem csak Indiában, de Kínában is egyre képzettebbek a befektetők. A két nagy országban így azzal párhuzamosan, hogy csökken a fizikai arany iránti kereslet, egyre többen vannak, akik ha aranyba szeretnének fektetni, azt valamilyen digitális szolgáltatón keresztül, vagy akár ETF-ek vásárlásával teszik meg.

Az összefoglaló szerint ha nem akar talpra állni a kínai és az indiai kereslet az arany iránt, akkor a pénzügyi befektetőknek kell megfelelő keresletet mutatniuk a nemesfém iránt ahhoz, hogy az árak fennmaradjanak, vagy tovább emelkedjenek. A lapnak nyilatkozó egyik aranypiaci kereskedő szerint a vásárlókon mostanában már a fáradtság jelei mutatkoznak. Azonban itt a járvány második hulláma, s egyre több kormány kezd el ismét kétségbeesett lépéseket hozni, ráadásul közeleg az amerikai elnökválasztás, ami szintén növeli a piaci kockázatokat. Így elképzelhető, hogy hamarosan ismét lökést kap az arany iránti kereslet.