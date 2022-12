A hagyományos felfogás szerint többek között aranyba, ingatlanba, műtárgyakba, régiségekbe vagy borba érdemes befektetni, ám egy meglepő tanulmány szerint van ezeknél sokkal jövedelmezőbb lehetőség: a Lego – írja a Portfolio.

Egy, a Research in International Business and Finance folyóirat által közzétett tanulmány arról tájékoztat, hogy az oroszországi Higher School of Economics (HSE) közgazdászai megállapították:

a Legók magasabb hozamot biztosítanak, mint a legtöbb más befektetési alternatíva.

A tanulmány szerzői 2322 Lego-készlet árát vizsgálták az 1987-2015 közötti időszakban. A kutatók az elsődleges eladásokra és az online aukciós tranzakciókra vonatkozó információkat, kizárólag az új, bontatlan készletek eladásait vizsgálták.

Megállapították, hogy a már nem forgalmazott Lego-készletek piaci ára a másodlagos piacokon történő értékesítéskor évente legalább 11 százalékkal nőtt.

Ez magasabb, mint az arany, a nagy részvények, kötvények és más típusú befektetések átlagos nyeresége.

A másodlagos piaci árak általában két-három évvel egy készlet polcokról való lekerülése után kezdenek növekedni, de az árváltozások jelentős szórást mutatnak, és éves szinten -50 százaléktól +600 százalékig terjednek. A kis és nagyon nagy készletek árai gyorsabban nőnek, mint a közepes méretű készleteké, valószínűleg azért, mert a kis készletek gyakran tartalmaznak egyedi alkatrészeket vagy figurákat, míg a nagy készleteket kis mennyiségben gyártják, és vonzóbbak a felnőttek számára.

A tanulmány szerzői szerint azonban a legóba való befektetés csak hosszú távon (azaz három éven túl) éri meg, és magasabb tranzakciós költségekkel jár (pl. szállítás és tárolás), mint a pénzügyi értékpapírokba való befektetés.

És még egy fontos figyelmeztetés: igazi Lego-rajongónak kell lenni ahhoz, hogy az ember meg tudja különböztetni a piaci árnyalatokat, és meglássa egy adott készletben rejlő befektetési potenciált, bár egy Lego-rajongó számára ez a hobbi többet érhet az aranynál – állítják a tanulmány készítői.