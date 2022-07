A 2008-2009-es pénzügyi válság óta nem voltak ennyire pesszimisták a befektetők a globális gazdaság kilátásaival, a részvényekkel és egyéb kockázatosabb befektetési eszközökkel kapcsolatban, mint most. A Bank of America alapkezelői felmérése alapján a hangulat annyira szélsőségesen pesszimista, hogy az tökéletesen előkészíti a terepet egy második negyedéves/féléves áremelkedésre a tőzsdéken, ha nem következik be egy a Lehman Brothers csődjéhez hasonló esemény és például a Fed karácsony előtt egy kis szünetet tart a kamatemelések sorozatában.

Elképesztően szélsőséges a befektetői hangulat

Az úgynevezett kontrariánus megközelítés alapján ugyanis ha a befektetők hangulata és pozicionáltsága elér egy szélsőséges értéket az egyik irányba, akkor a nagyobb erejű mozgás inkább a másik irányba várható. Ennek oka, hogy aki pesszimista, az már valószínűleg eladta például részvényeit, tehát belőle inkább potenciális vevő lehet a jövőben, aki elegendő készpénztartalékkal ül a partvonalon. Fordítottja igaz a nagy optimizmus közepette is, ugyanis aki optimistán látja a jövőt, az valószínűleg bevásárolt már részvényekből.

Pesszimizmus pedig most van elég. A 293, összesen 800 milliárd dollár befektetéséért felelős portfólió menedzser nettó 79 százaléka gondolja úgy, hogy a globális gazdaság teljesítménye gyengülni fog az előttünk álló 12 hónap során. Ez olyan mértékű borúlátást tükröz, amire a felmérés több, mint két évtizedes történetében nem volt példa. Nettó 80 százalékot közelíti azok aránya, akik szerint a vállalati profitok is esni fognak a következő egy évben, ez szintén negatív rekordnak tekinthető, még a Lehmann Brothers összeomlása idején sem sikerült ezt az értéket túlszárnyalni.

Sok pénz vár befektetésre

Eközben viszont pénz az bőven van készenlétben a partvonalon, a kezelt portfóliók átlagosan 6,1 százaléka van készpénzben. Ez olyan magas érték, amire 2001 októbere óta nem volt példa, ennél magasabb értékeket csak közvetlenül a dotkom lufi kidurranása után láthattunk.

Ennek megfelelően a részvények régen nem látott utálatnak örvendenek a szakértők körében. A részvények súlyozása a készpénzhez képest 2008 októberében, a kötvényekéhez képest pedig 2009 márciusában látott szintekre zuhant. S ha már venni kell valamit, akkor a defenzív szektorokat választják, az egészségügyet, a tartós fogyasztási cikkeket gyártó cégek részvényeit, illetve a közműszolgáltatókat, míg a gazdasági ciklusok felívelő szakaszából profitáló eszközöket, a bankrészvényeket, bányacégek részvényeit, nem alapvető fogyasztási cikkeket gyártó cégek részvényeit masszívan alul-súlyozzák, akárcsak a feltörekvő piacokat, a technológiai szektort és az eurózónát.

Lakás helyett gáz



Míg 2008-ban a piac az amerikai jelzálogszektor és lakáspiac teljesítményét figyelte nap mint nap, addig manapság - legalábbis az európai befektetők - az európai gázellátásról szóló hírekkel van elfoglalva. A gázellátás biztonsága és annak ára ugyanis sokak szerint meghatározó eleme lesz annak, hogyan lesz képes teljesíteni az eurózóna gazdasága az előttünk álló 12 hónap során. A befektetők szerint nem túl jól, az európai recessziót várók aránya immár elérte a nettó 86 százalékot, ami szintén rekordértéknek tekinthető. 43 százalék szerint az energiaár-sokk nem egyszerű csökkenést eredményez majd a zóna gazdasági teljesítményében, hanem sokkszerű zuhanást.

Innen lehet nagyot emelkedni, ha fordul a hangulat

Ha viszont nem történik meg az, hogy az európai gazdaság váljon 2022 Lehmann Brothersévé, akkor van halvány reménysugár is a felmérésben. Az előző hónaphoz képest meredeken csökkent azok aránya, akik az infláció további növekedését várnák a következő 12 hónapra. Márpedig az inflációs várakozások rendszerint megelőzik a rövidtávú kamatvárakozások változását. Ez utóbbi elemzők szerint elkerülhetetlen előfeltétele annak, hogy bekövetkezzen a pozitív fordulat a részvénypiacokon.

Ha bekövetkezne a pozitív fordulat, akkor az is látszik, hogy mely eszközök ára lehetne veszélyben, értelemszerűen a jelenleg leginkább zsúfolt pozíciók, tehát azok, amelyekben a befektetők jelenleg a leginkább egy irányba pozicionálták magukat. Ez most jelenleg az amerikai dollár vétele, az energetikai szektor és az ESG befektetések.