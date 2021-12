Véget ért a Telecom Italiát gúzsba kötő igazgatótanácsi válság: bár Luigi Gubitosi a múlt hónapban távozott a vezérigazgatói posztról, miután a Vivendi nyomása alá került, és a vezetőségi tagok többségének bizalmát is elvesztette a sorozatos profitfigyelmeztetések miatt, de nem hagyta el az igazgatóságot. Itt pedig hátráltatta a csoportot, amelyre az amerikai KKR magántőkealap 37 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot tett. Gubitosi nem engedte meg, hogy az amerikai cég a TIM adataihoz hozzáférjen, enélkül viszont nem indulhat meg az eladás előtti átvilágítási és felértékelési folyamat.

A TIM közölte, hogy "alapos értékelést" végez az ajánlatról, de "más stratégiai alternatívák felülvizsgálatát is elvégzi annak érdekében, hogy eldöntse többek között, hogy hozzáférést ad-e a KKR által kért átvilágításhoz". A cég azt is közölte, hogy folytatódik az új vezérigazgató keresése, de nem jelezte, hogy mikor nevezhet ki új főnököt - számolt be a Reuters.

A KKR ajánlatának feltétele a vállalat igazgatótanácsának és az olasz kormánynak a támogatása, de a TIM legnagyobb részvényese, a Vivendi szerint az ajánlat nem tükrözi a TIM értékét. A francia médiacsoport ezért egy alternatív tervet tanulmányoz.

Mindkét stratégia a TIM szolgáltatásainak és infrastrukturális eszközeinek szétválasztását irányozza elő, amelyek korszerűsítéséhez az ország többmilliárdos digitális ösztönzésének részeként beruházásokra van szükség.

A TIM-mel kötött megállapodás mintegy 6,9 millió eurós végkielégítésről rendelkezik Gubitosi számára, amelyet január 3-ig kell kifizetni.