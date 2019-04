Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lemondott több posztjáról is Jászai Gellért

Jászai Gellért, a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. elnök-vezérigazgatója és az Opus Global Nyrt. igazgatósági tagja a társaságok éves rendes közgyűlését követően leköszön mindkét tőzsdei vállalat élén betöltött tisztségéről és azok operatív irányításáról.

Dzindzisz Sztefan , 2019. április 8. hétfő, 18:41 Fotó: Napi.hu / Szabó Dániel - Jászai Gellért a Napi.hu tőzsdekonferenciáján

Saját kezdeményezésére távozik a fúzió alatt álló tőzsdei vállalatok éléről Jászai Gellért. A beolvadás alatt álló Konzum Nyrt. április 26-i rendes közgyűlését követően lemond elnök-vezérigazgatói pozíciójáról, illetve az április 30-i rendes közgyűlését követően az Opus Global Nyrt. igazgatósági tagságáról - közölte a két cég.

Jászai Gellért leköszönését a 4iG Nyrt.-nél megnövekedett feladataival indokolta. A közlemény szerint az informatikai piacon ígéretes növekedési kilátásokkal rendelkező vállalat - sajtóhírek szerint hamarosan bejelentik a T-Systems felvásárlását - elnök-vezérigazgatójaként a társaság stratégiai építkezésére és piaci pozícióinak erősítésére kíván több időt fordítani.

Jászai ugyanakkor megmarad a Konzum és Opus részvényesének, illetve emellett továbbra is számos vezető tisztséget tölt be a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó tőzsdei, és tőzsdén kívüli vállalatokban is.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!