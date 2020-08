Lendületes hétindítás várható

Pozitív kezdésre, a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb piacokon fél százalék körüli indexemelkedésre lehet számítani az európai tőzsdék hétfői nyitásakor.

Pénteken a kedvező német és francia ipari termelési adatoknak köszönhetően nyereséggel zártak a főbb európai tőzsdék - Madrid kivételével, ahol a koronavírus-fertőzésszám emelkedése terhelte meg a befektetői hangulatot - írja az MTI.

Számos európai ország utazási figyelmeztetést adott ki Spanyolországra. A turisztikai szektor papírjai lettek emiatt a nap legnagyobb vesztesei. A madridi tőzsdeindex 0,11 százalékkal csökkent pénteken a csütörtöki 1,2 százalékos esés után. A hetet ezzel együtt is 1,1 százalékos nyereséggel fejezte be Madrid.

A páneurópai és euróövezeti indexek nyereséggel zártak pénteken: az FTSE EuroFirst 300 index 0,27 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,29 százalékkal, az EuroStoxx50 index 0,38 százalékkal emelkedett. A hetet az indexek sorrendben 1,8, 2,0 és 2,5 százalékos nyereséggel fejezték be.

Londonban 0,09 százalékkal végzett magasabban az FTSE-100 index pénteken, szintén 0,09 százalékkal erősödött a párizsi CAC-40 index is. Milánóban 0,21 százalékkal zárt magasabban a tőzsdeindex. A frankfurti DAX 0,66 százalék erősödést ért el, miután a német export júniusban 15 százalékkal nőtt az előző havihoz képest, 1990 óta a legnagyobb mértékben.

Az olajár hétfőn emelkedett a pénteki másfél százalék körüli csökkenés után. Az elmúlt hetet az olaj a pénteki csökkenéssel együtt is két százaléknyi áremelkedéssel fejezte be. A Saudi Aramco olajtársaság vezérigazgatója az ázsiai olajkereslet növekedéséről számolt be a hét végén, Irak pedig, az OPEC második legnagyobb termelője pedig bejelentette termelésének napi 400 ezer hordós csökkentését augusztusban.

A Brent ára az európai kerekedési idő kezdete előtt két órával 1,01 százalékkal állt magasabban a hétfői globális kereskedelemben hordónként 44,85 dolláron, a WTI ára pedig 1,41 százalékkal 41,80 dollárra ment fel.

Az eurót hétfőn reggel 0,05 százalékkal jegyzik erősebben 1,1791 dolláron, az arany spot ára 0,27 százalékkal unciánként 2029,61 dollárra csökkent. Az arany spot ára pénteken 2072,50 dolláron rekordot állított be.