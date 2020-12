Lendületes napot zártak az európai indexek

Pozitív kezdés után nyereséggel fejezték be a hétfői kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok - írja az MTI.

Az európai tőzsdéken hétfőn kereskedtek először a múlt hét szerda óta a karácsonyi ünnepek miatt. A londoni tőzsde hétfőn is zárva tartott.

A páneurópai Stoxx Europe 600 index 0,81 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,00 százalékkal emelkedett hétfőn. Frankfurtban 1,54 százalékkal tíz havi csúcsra emelkedett a DAX index, de napközben csúcsot is döntött. A párizsi CAC-40 index 1,20 százalékkal zárt magasabban három heti csúcson, Milánóban 0,69 százalékos emelkedéssel egy havi csúcson végzett a tőzsdeindex, Madridban pedig 0,57 százalékos indexemelkedéssel két havi csúcson fejeződött be a hétfői tőzsdenap. Budapest is zöldben zárt hétfőn.

Az olajár kezdetben emelkedett hétfőn, majd kissé lefelé korrigált. A Brent ára 0,18 százalékkal állt magasabban az európai piacok zárásakor a nemzetközi kereskedelemben hordónként 51,43 dolláron, a WTI ára pedig 0,02 százalékkal 48,22 dollárra csökkent. Napközben 52 dollár felett is járt a Brent ára, amire legutóbb márciusban, a koronavírus-válság előtt volt példa.

Az eurót 0,09 százalékkal jegyzik erősebben 1,2215 dolláron. Az arany spot ára unciánként 1879,41 dolláron változatlanul állt az európai piacok hétfői zárásakor.