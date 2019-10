Lengyel bankkal hozták hírbe az OTP-t

Az OTP is a lehetséges vevők között lehet, ha megválik a Commerzbank a lengyel mBankban lévő többségi részesedésétől - írja lengyel lapértesülésekre hivatkozva a Világgazdaság.

Herman Bernadett , 2019. október 18. péntek, 10:25 Fotó: MTI Fotó / Illyés Tibor

Hírbe hozta és a lengyel mBank lehetséges új tulajdonosai közt említi az OTP Bankot is tegnapi cikkében a lengyel Parkiet című hírlap. A magyar gazdasági napilap megkereste az OTP Bank kommunikációs osztályát, de az nem kommentálta a lapértesülést. Az elsősorban digitális szolgáltatásokban erős mBank 69,3 százalékos pakettjéért (amelyet még a német Commerzbank AG birtokol) sorban állnak a vevők.

Sok a kérője

A Commerzbank egy hónapja jelentette be, hogy kivonulna a lengyel piacról. A lehetséges vásárlók között említették a francia BNP Paribas-t is, ám ott sem kommentálták a találgatásokat. A Rzeczpospolita című napilap szerint a legesélyesebb a két legnagyobb hazai pénzintézet, a PKO BP és a Pekao SA, de felmerült a Santander és a Millennium Bank neve is. Az OTP mellett szól - érvelt a Parkiet -, hogy a Commerzbank-részesedésért olyan hitelintézetek is versenybe szállhatnak, amelyeknek még nincs érdekeltségük a lengyel bankpiacon.

Az mBank piaci kapitalizációja 16,4 milliárd zloty (1266 milliárd forint), ez valamivel több mint a harmada az OTP-ének. Az eszközeinek értéke pedig 152 milliárd zloty (11740 milliárd forint) (az OTP-é csoport szinten 14,2 ezer milliárd forint), a piaci részesedés alapján negyedik az országban. Óvatosságra intheti azonban a vevőket, hogy az mBanknak az egyik legnagyobb a svájcifrank-hitel miatti kitettsége, a teljes hitelállomány 16,7 százaléka.

Csányi le akart állni

A Parkiet kiemeli, hogy a magyar bankcsoport piaci kapitalizációja kicsivel már meghaladja a legnagyobb lengyel bankét, a PKO BP-ét. Az OTP csoportszinten 18 százalék feletti tőkearányos megtérülést (ROE) képes felmutatni, miközben a lengyel bankszektorban a legjobbakra is "csak" 10-12 százalék jellemző.

Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója a hitelintézet áprilisi éves rendes közgyűlésén arról beszélt, az idén még három bankot vásárolnának, majd leállnak egy időre az akvizíciókkal. A három hitelintézet felvásárlását azonban már bejelentették az idén: Moldvában, Szlovéniában és Montenegróban terjeszkedett az OTP. A tőzsde egyelőre nem reagált hevesen az értesülésre, enyhe mínuszban járt délelőtt a bank részvénye.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!