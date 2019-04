Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Leonardo DiCaprio tőzsdére megy

Komoly befektetői érdeklődés van a növényi alapú, vegán hamburgerekkel üzletelő Beyond Meat iránt - írja a Portfolio.hu. A tőzsdére készülő cég meg is emelte a tervezett kibocsátási ársávot a részvények iránti erős keresletre hivatkozva

Az utolsó fázisába ért Leonardo DiCaprio és Bill Gates vegán burgeres cége, a Beyond Meat elsődleges részvénykibocsátása (IPO), és ha minden a tervek szerint alakul, akkor május 1-jén el is kezdődik a kereskedés a részvényekkel - írja a portál. A vállalat most az erős keresletre hivatkozva megemelte a tervezett kibocsátási ársávot, a korábbi 19-21 dollárról 23-25 dollárra és 8,75 millió darab helyett 9,63 millió darab részvényt értékesítenek az IPO során.

Ezzel egy 240 millió dolláros kibocsátásra kerülhet sor, és a 25 dolláros kibocsátási árral számolva 1,49 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú cégként mehet a tőzsdére a gyorsétterem. A vállalatba korábban beszállt Leonardo DiCaprio és Bill Gates is, valamint az Egyesült Államok első számú húsfeldolgozója, a Tyson Foods.

Utóbbi 6,5 százalékos részesedéssel rendelkezett a Beyond Meatben, egészen a múlt hétig, amikor is eladta a részesedését. A Beyond Meat olyan ételeket készít, amelyben a húst ahhoz állagra és ízre állítólag nagyon hasonló, sok fehérjét tartalmazó, de sokkal kevesebb erőforrással előállítható növényi alkotórészekkel helyettesítik.

