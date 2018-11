Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lezárul az Opus Global tőkeemelése

A Mészáros Építőipari Holding Zrt. 51 százalékos üzletrészének apportjával, valamint a Mátrai Erőművet tulajdonló a Status Power Invest (SPI) Kft. 55 százalékos tulajdonának megvásárlásával lezárul az Opus Global Nyrt.-nél idén februárban bejelentett tőkeemelés. A saját tőke több mint 200 milliárd forinttal nő - tájékoztatta a társaság az igazgatóság csütörtöki döntéséről pénteken az MTI-t.

A következő lépés a Konzum Nyrt. beolvasztása az Opus Global Nyrt.-be. Az egyesülési folyamat elindításáról a két társaság december 3-i rendkívüli közgyűlésein határozhatnak a részvényesek.

A most bejelentett tranzakciók részeként az igazgatóság arról is döntött, hogy a Mátrai Erőmű többségi részesedésének megszerzését a Mediaworks Hungaryt is magába foglaló Opus Press Zrt. értékesítésével finanszírozza. A médiacsoportot a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. vásárolja meg, az adásvételi ügyleteken az Opus Global csaknem 3 milliárd forintos profitot realizál.

A február óta eltelt 9 hónap alatt véghez vitt apportok és üzletrész vásárlások hatására az Opus Global Nyrt. saját tőkéje 250 milliárd forint fölé növekedhet, amivel jelentősen túlszárnyalja a menedzsment előzetesen bejelentett várakozásait. Az új termelővállalatokban szerzett tulajdon az Opus eredményességére is pozitív hatással lesz, a tőzsdei vállalat működéséből jövőre 20-25 milliárd forint a kamat- és adófizetés, valamint amortizáció előtti eredménye (EBITDA) várható - fűzte hozzá a társaság.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján az Opus Global Nyrt. azt közölte, hogy igazgatósága csütörtökön elfogadta a Mészáros Építőipari Holding (MÉH) Zrt. 51 százalékára a nemzetközi szakértő (PwC) által meghatározott piaci értéket és az ennek az apportnak megfelelő tőkeemelést. A Mészáros és Mészáros Kft.-t, továbbá az R-Kord Kft.-t 100 százalékban tulajdonló MÉH Zrt. 51 százalékos üzletrészének értéke 59,759 milliárd forint; a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő tőkeemelés során kibocsátandó 97 805 822 darab új részvénynél is a februárban 611 forintban rögzített árfolyamot veszik figyelembe - derül ki a közleményből. A MÉH út-, vasút-, híd- és vízépítési nagy projektekben jelenleg mintegy 300 milliárd forintos szerződésállománnyal rendelkezik.

Az Opus Global Status Energy Magántőkealaptól 9,89 milliárd forint vételáron vásárolja meg a Status Power Invest (SPI) Kft. 55,05 százalékos tulajdonrészét. Az ügylettel az Opus Global közvetett módon 2019 június végére - a prágai befektetőcsoport, az EPH Mátrai Erőműben lévő 15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásával - összesen 72,665 százalékos irányító részvénycsomaghoz jut a magyarországi villamosenergia-ellátás szempontjából második legnagyobb magyar vállalatban, amely az ország áramtermelésének ötödét adja.

A tranzakciót az Opus Press Zrt. értékesítéséből fedezik, amelyen mintegy 3 milliárd forintos profitot realizál az Opus Global. A médiavállalkozásokat tömörítő céget és a tulajdonában álló további társaságokat - így a Mediaworks Hungary Zrt.-t és annak leányvállalatait (MediaLOG Zrt., DMH Magyarország Kft., Dunaújvárosi Szuperinfó Kft., Maraton Lapcsoport Kft.), valamint a Printimus Kft.-t - a nettó kötelezettségeken felül 7,4 milliárd forintért, illetve a csoport követeléseit további 2,5 milliárd forintért a Mészáros Lőrinc érdekeltségében működő Talentis Group Zrt. vásárolja meg.

Az Opus Global igazgatósága csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy az apportszerződés részeként a Konzum PE Magántőkealap a Kall Ingredients Kft. felé fennálló 4,36 milliárd forintos követelésével tőkét emeljen a társaságban. Az Opus a tranzakció ellenértékét 9 314 820 darab új részvény zártkörű kibocsátásával fedezi, amelynek kibocsátási értékét az igazgatóság a szerdai záróárfolyamon, 469 forintban határozta meg.

A Konzum és az Opus Global Nyrt. fúziója teret nyit a vállalatcsoport régiós növekedési terveinek megvalósításához. Az előzetes becslések szerint a tőzsdei óriásvállalat mai árfolyamon számolva 350-400 milliárd forintos kapitalizációval, ezzel csaknem azonos nagyságú, a nemzetközi pénzügyi és számviteli szabályok (IFRS) szerinti konszolidált saját tőkével és 30 milliárd forint fölötti EBITDA-val működhet már 2019-ben. A fúziót követően a piaci kapitalizáció és a pénzügyi mutatók lehetővé teszik az Opus Global részvényeinek bevezetését külföldi szabályozott piacokra is.

