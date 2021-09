A tranzakciónak köszönhetően a magyar telekommunikációs és informatikai hálózati piac kiemelkedő szereplője csatlakozik a 4iG cégcsoporthoz. A 4iG és az Invitech, együttesen már az infokommunikációs szolgáltatások több területén is az egyik vezető szereplőnek számít Magyarországon. A társaság értékét a cég több mint 600 munkavállalója, 5000 ügyfele, valamint az ország második legnagyobb – 11 ezer kilométer hosszú – saját optikai gerinchálózata jelenti, miközben 23 ezer végfelhasználó IT-eszközét üzemelteti, és öt saját adatközponttal rendelkezik. Az Invitech infrastruktúra szolgáltatásait az összes hazai mobilszolgáltató igénybe veszi.

„Stratégiai befektetésként tekintünk az Invitechre, amely Magyarország egyik vezető telekommunikációs és távközlési infrastruktúra szolgáltató vállalata. A társaságnál dolgozó munkatársak szaktudására, a vállalat professzionális szolgáltatásaira alapozva szeretnénk a jövőben tovább építkezni a hazai és nemzetközi piacon.” – hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója. „Támogatjuk a társaság menedzsmentjét és elkötelezettek vagyunk minden ügyfelünk magas minőségű kiszolgálása mellett.” – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

„Az új tulajdonos érkezése fontos mérföldkő vállalatunk fejlődésében, hiszen a 4iG nem csupán a hazai ICT piac vezető szereplője, hanem szakmai befektetőként határozott piaci stratégiával rendelkezik a távközlési, illetve az infokommunikációs piacon.” – mondta Gerald Grace, a nagykereskedelmi partneri számára telekommunikációs és infrastruktúra megoldást, valamint vállalati ügyfelei számára menedzselt infokommunikációs szolgáltatást nyújtó Invitech vezérigazgatója. „A 4iG és az Invitech szolgáltatási portfóliója nagyon jól kiegészíti egymást. A vállalataink közötti együttműködés jelentős keresztértékesítési lehetőségeket teremt, így ügyfeleinknek még átfogóbb távközlési és ICT -megoldásokat tudunk biztosítani” – tette hozzá a vezérigazgató.

A 4iG Nyrt. magyarországi IT és ICT piac egyik legnagyobb szereplője. A vállalat több mint 25 éve jelen van az iparági, és iparágfüggetlen innovatív technológiák területén, továbbá a cégcsoport a telekommunikáció, illetve műholdas kommunikáció terén is folyamatosan bővíti érdekeltségeit és szolgáltatásait. A tőkepiaci társaság idén tavasszal az Antenna Hungáriával közös expanziós stratégiát, valamint jelentős magyarországi és nemzetközi akvizíciókat jelentett be, melyek sikeres lezárásával a 4iG az informatika mellett a távközlési iparág egyik meghatározó szereplőjévé válhat. A magyar állammal kötött stratégiai partneri megállapodásnak köszönhetően a tőkepiaci társaság még az idei évben többségi tulajdont szerezhet az Antenna Hungária Zrt.-ben is.