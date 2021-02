Tényleg sokat bukott London a brexittel, a pénz is menekül a britektől

Azonnali hatása volt a tőzsdei forgalomra a brexitnek. Amszterdam átvette forgalom alapján az első helyet Londontól a legnagyobb részvényforgalmat bonyolító tőzsdék sorában.

A brexit egyenes következményeként Amszterdam átvette London első helyét az európai tőzsdék részvényforgalmai rangsorában - hívta fel a figyelmet a Financial Times. Az Euronext Amsterdam, a CBOE Europe és a Turquoise nevű platform átlagos részvényforgalma az év első hónapjában elérte a 9,2 milliárd eurót, ami négy számjegyű növekedést jelent decemberhez képest. Eközben a londoni részvényforgalom meredeken esett, januárban már csak 8,6 milliárd euró volt a napi átlag.

A forgalom áthelyeződése egyenes következménye volt annak, hogy az Európai Unió eddig nem volt hajlandó a brexitet követően elismerni az Egyesült Királyságban működő tőzsdéket olyan piacoknak, amelyek az uniós tőzsdékkel megegyező felügyeleti státusz alatt állnak. Emiatt számos, az Európai Unióban székhellyel rendelkező pénzügyi cég inkább más, uniós tőzsdét keresett tranzakcióihoz. A határon túli tranzakciókat megkönnyítendő, egymást kölcsönösen egyenrangúnak elismerő megállapodás hiánya miatt az év végével lejáró türelmi periódust követően a lap szerint azonnali hatásként mintegy 6,5 milliárd eurónyi tranzakciót irányítottak át a pénzintézetek az EU-ba. Ez nagyjából a fele annak az összegnek, amilyen értékben korábban a londoni bankok és brókerek naponta tranzakciókat bonyolítottak.

Még nem lesz éhséglázadás Londonban

A lapnak nyilatkozó elemzők és vállalatvezetők szerint a forgalom áthelyeződése nem jelenti automatikusan azt, hogy munkahelyek ezrei szűnnének meg Londonban, s az adóbevételekre gyakorolt hatása mindössze annyi, hogy ha a tranzakciókat lebonyolító brit cégek bevétele és nyeresége csökken, akkor a tőlük származó nyereségadó is kevesebb lesz. A pénzügyi szolgáltatásokat bonyolító cégek tavaly 76 milliárd fonttal járultak hozzá a brit költségvetés bevételi oldalához.

Elég szimbolikus az, hogy London elvesztette eddigi szerepét, amelyet eddig mint az európai részvény-kereskedelem központja betöltött. Azonban van esélye arra, hogy megtalálja a helyét a kereskedés egy részpiacán. Az alapkezelőket egyébként leginkább az érdekli, hol van a likviditás és hol lehet olcsón kereskedni, nem pedig az, hogy hol van az adott piac - mondta Anish Puaar, a londoni Rosenblatt Securities piacszerkezeti elemzője a lapnak.

Az év eleje óta nem csak a részvényforgalom nőtt meg Amszterdamban, de a kamat és devizacsere ügyletek, az állampapír-kereskedés volumene is jelentősen élénkült, ezeknek pedig korábban kifejezetten London volt a központja a brexit előtt. A CBOE csoport erre válaszul az első fél évben holland fővárosban egy derivatív kereskedési részleg beindítását is tervezi. Eközben az amerikai Intercontinental Exchange is azt tervezi, hogy a szén-dioxid kvóták kereskedésére létrehozott piacát Londonból átköltözteti Hollandiába, ez napi szinten további egymilliárd eurós forgalomkiesés lehet a brit fővárosnak.

A britek lábon lőhetik magukat

Vannak olyan elemzők, akik szerint nem dőlt el véglegesen London sorsa, az EU és az Egyesült Királyság jelenleg is dolgozik azon, hogy tető alá hozzanak egy megállapodást, amely végre szabályozná a két fél részéről a pénzügyi szolgáltatásokat érintő legfontosabb területeket, igaz, a remény állítólag egyre halványul, hogy ez egymás tőzsdéinek egyenrangúként való elismerésére is kiterjedjen.

A lapnak nyilatkozó Mujtaba Rahman, az Eurasia nevű tanácsadó cég szakértője szerint ez ráadásul nem is érdeke a brit kormánynak. Ők ugyanis azt gondolják, hogy a brit pénzügyi szektor saját magát sokkal jobban tudja szabályozni és felügyelni a Bank of England segítségével, s semmi szükségük arra, hogy Brüsszel is felügyeleti jogköröket szerezzen felettük.