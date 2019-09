Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

London egyre jobban lemarad

Egy új globális befektetői felmérés szerint az intézményes piaci szereplők továbbra is New Yorkot tartják a világ első számú pénzügyi szolgáltatási központjának, a ranglistát korábban hosszú évekig vezető London most már jelentős ponthátránnyal áll a második helyen.

Budapest pénzügyi központként betöltött szerepének megítélése a pontszám alapján nem változott, a magyar főváros a lista átrendeződése miatt azonban lejjebb került az új rangsorban - írta az MTI.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group 26. alkalommal kiadott félévi ranglistája (Global Financial Centres Index, GFCI) bonyolult, 134 kritériumot és 3360 befektetői értékelést súlyozó mérési módszertannal készült. A cég 104 várost és térséget vizsgált, nullától ezer pontig terjedő értékelési skálán.

A cég Londonban ismertetett új, őszi globális rangsorában az első két helyen álló New Yorkot és Londont Hongkong, Szingapúr és Sanghaj követi a felső ötös mezőnyben. Az első tízben szerepel még Tokió, Peking, Dubaj, Sencsen és Sydney.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!