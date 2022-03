A Londoni Értéktőzsde (London Stock Exchange, LSE) közölte, hogy "a piaci körülményekre való tekintettel és a piacok rendjének fenntartása érdekében" azonnali hatállyal blokkolja a kereskedést 27 olyan vállalat esetében, amelyek erős orosz kötődéssel bírnak. A vállalatok között van az EN+, a Lukoil és a Polyus is - írja a Guardian.

A nemzetközi nyomás egyre nagyobb nyomás alá helyezi az orosz vállalatokat, miközben az ukrajnai invázió is megzavarja a régióban a működésüket: az Evraz bányavállalat - amelyben a Chelsea-tulaj Roman Abramovicsnak 29 százalékos részesedése van - és a Polymetal negyedéves felülvizsgálatakor kiesett az FTSE 100-ból, mivel piaci értékük zuhant.

Pénteken az LSE felfüggesztette a VTB Capital, Oroszország második legnagyobb bankjának, a VTB leányvállalatának kereskedését. A hét elején a brit pénzügyi felügyelet felfüggesztette a bank globális letéti jegyeinek kereskedését az LSE-n, ahol a bank másodlagos jegyzéssel rendelkezik. A fő tőzsdei kereskedés Moszkvában zajlik.

Szerdán a Sberbank, Oroszország legnagyobb hitelezője bejelentette, hogy kivonul az európai piacról, miután közölte, hogy a régióban nagymértékű készpénzkiáramlással, valamint az alkalmazottai és fiókjai biztonságát fenyegető veszélyekkel szembesült. A bejelentés mindössze néhány órával azután történt, hogy az Európai Központi Bank elrendelte a Sberbank Europe bezárását, arra figyelmeztetve, hogy a Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója miatti betétkivonási roham következtében a társaság csődbe mehet. Magyarországon is bedőlt a pénzintézet hálózata, a betéteseket az OBA alapjából kártalanítják. (A hazai bank csődjéről itt olvashat részletesebben.)

Az LSE, amely közölte, hogy saját oroszországi és ukrajnai műveletei a teljes bevétel kevesebb mint 1 százalékát (6,1 milliárd fontot) tesznek ki,. A FactSet adatai szerint 2005 óta harminckilenc orosz vállalatot vezettek be az LSE-re, és 44 milliárd dollárt gyűjtöttek be. A tőzsdei bevezetések áradata azonban 2014 után elapadt, amikor a Krím Ukrajnától való orosz annektálásával kapcsolatos szankciók elkezdték érinteni a finanszírozást kereső orosz vállalatokat - írja a Financial Times.