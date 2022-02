A nyersolaj ára kedden emelkedett, mivel Európa keleti felén felerősödtek a háborús félelmek azt követően, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök csapatokat vezényelt a kelet-ukrajnai szakadár régiókba. Hétfőn a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokat független államnak ismerte el, így katonáit már békefenntartóknak nevezve Oroszország bevonulhatott. Viszont a nyugati hatalmak szerint a Kreml tovább merészkedhet, inváziót indíthat, hogy a Krím-félszigetig szárazföldi összeköttetést szerezzen Oroszországna.

Mivel Ukrajna és Oroszország a világ búzakivitelének mintegy 29 százalékát, a világ kukoricakészletének 19 százalékát és a világ napraforgóolaj-kivitelének 80 százalékát adja, a kereskedők aggódnak, hogy bármilyen katonai összecsapás hatással lehet a terményforgalomra, és az importőrök tömeges rohamot indíthatnak el a fekete-tengeri régióból származó készletek pótlására. Ahogy az sem kizárható, hogy a nyugati országok szankciói hatására Oroszország korlátozza a kivitelt.

A chicagói búza határidős jegyzései kedden több mint 2,5 százalékot ugrottak, a kukorica 7 hónapos csúcsot ért el, és a szójabab is drágult. Mindhárom kulcsfontosságú élelmiszer- és takarmány-összetevő mintegy 40 százalékkal emelkedett a 2021-es mélypontokról, amit a globális termelés csökkenése és a robusztus kereslet is elősegített - összegezte az adatokat a Reuters.

"A fekete-tengeri régióból érkező szállítások zavarai hatással lesznek a globális készletekre" - mondta Phin Ziebell, a National Australia Bank agrárgazdasági közgazdásza a Reutersnek. "A közel-keleti és afrikai vásárlók alternatív forrásokat fognak keresni" - magyarázta várakozásait.

A Refinitiv szállítási adatai szerint 2021-ben az orosz búzaexport mintegy 70 százaléka a közel-keleti és afrikai vevőknek ment. A kereskedők szerint a fokozódó feszültségek máris arra késztettek néhány vevőt a régióban, hogy más beszállítókhoz irányítsa át a hajókat, mivel attól tartanak, hogy egy esetlegesen kitörő háború hosszas rakodási késedelmekhez vezethet.

"A hajók a háborús kockázat miatt kerülik a Fekete-tengert" - mondta egy szingapúri kereskedő. "Már most is vannak ellátási zavarok" - ismertette aggályait a hírügynökségnek.

Az ENSZ Élelmezési Ügynöksége szerint a világ élelmiszerárai már most is 10 éves csúcsok közelében mozognak, amit a búza és a tejtermékek iránti erős kereslet vezet - közölte az ENSZ Élelmezési Ügynöksége tavaly év végén.

Magyarországon 2022. januárban a fogyasztói árak átlagosan 7,9 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál, 2021. januárhoz viszonyítva az élelmiszerek ára 10,1, ezen belül az étolajé 33,4 százalékot emelkedtek.

A mostani ukrán válság ezt a szintet is feljebb lökheti, ami a fogyasztókat elkerülheti az élelmiszer-árstop miatt, amely a tavaly októberi szinthez köti az étolaj árát. Viszont a kenyér és a liszt ára kilőhet a magyar boltokban.

A mezőgazdasági piacokat a nyersolaj árának emelkedése is támogatja, mivel a mezőgazdasági termékeket egyre nagyobb mértékben használják fel alternatív üzemanyagok előállításához. A Brent árfolyama a 92-100 dollár közötti sávban mozog most. Ráadásul a szállítmányozási költségek is elérhetik a bolti árakat a feldolgozott élelmiszereknél.