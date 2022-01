Partnerségre lép a 4iG Nyrt., valamint a Rheinmetall AG, miután a tranzakcióban érintett vállalatok végleges megállapodást kötöttek a tulajdonszerzés feltételeiről – tette közzé a tőkepiaci társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A megállapodást a 4iG Nyrt. sikeres átvilágítása előzte meg. A szerződéskötéssel a 4iG a düsseldorfi székhelyű, nemzetközi védelmi iparban és járműgyártásban is meghatározó globális vállalat kiemelt digitalizációs és informatikai partnerévé válik.

A megállapodásnak megfelelően a Rheinmetall AG tőzsdén kívüli ügylet (OTC) keretében 4iG részvényeket vásárol a KZF Vagyonkezelőtől. A német nagyvállalat emellett részt vesz egy mindösszesen 125 milliárd forint értékű, több lépésben megvalósuló zártkörű tőkeemelésben is, amelyben az ügylet tavaly novemberi előzetes bejelentésének megfelelően Jászai Gellért érdekeltsége, az iG COM Magántőkealap és a Rheinmetall mellett az Alpac Capital által kezelt alap is közreműködik. Az ázsiós alaptőkeemelés 670 forint kibocsátási értékű 4iG részvények forgalomba hozatalával valósul meg.

A kormány már szorosra fűzte a kapcsolatot a német céggel

A hazai védelmi ipar fejlesztését célul tűző magyar kormány az egyik legnagyobb megrendelője a német Rheinmetall AG védelmi ipari vállalatnak, amely a magyar állammal és magáncégekkel együtt három gyárat is épít Magyarországon: két, harci járműveket összeszerelő és gyártót Kaposváron és Zalaegerszegen, valamint egy lőszergyártót is terveznek Várpalotára - a szerk.

A 4iG közleménye szerint a tranzakciósorozatnak az alábbiak a főbb lépései:

• Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó iG COM Magántőkealap 78 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG Nyrt.-ben, 12 hónapos értékesítési tilalmat (lock-up) vállalva a tőkeemeléssel tulajdonába kerülő részvénycsomagra;

• A 4iG közgyűlést hív össze, annak érdekében, hogy a társaság részvényesei elfogadják a társaság új alapszabályát és új felügyelőbizottságát, az ellenőrző testületbe a Rheinmetall egy új tagot delegál;

• A közgyűlés támogató döntését követően a Rheinmetall OTC ügylet keretében 24,9 millió darab részvényt vásárol Jászai Gellért befektetési társaságától, a KZF Vagyonkezelőtől, valamint 33,65 milliárd forint értékben tőkét emel a 4iG -ben, 24 hónapos értékesítési tilalmat (lock-up) vállalva a tőkeemeléssel és részvényvásárlással tulajdonába kerülő részvénycsomagra;

• Az Alpac Capital alapja 13,24 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG-ben.

A részvénycsomag-értékesítés, illetve a tőkeemelések hatásaként Jászai Gellért közvetett tulajdona 56,85 százalékról 50,22 százalékra csökken a 4iG-ben, így befolyása a társaság fölött jelentősen nem változik. A Rheinmetall részesedése 25,121 százalékot tesz majd ki az informatikai és távközlési vállalatban.

„A Rheinmetall-lal kötött megállapodás új távlatokat nyit a 4iG növekedési stratégiájában. A német nagyvállalat stratégiai befektetése, illetve a ma bejelentett intézményi forrásbevonások tovább növelik cégcsoportunk tőkeerejét, szilárd alapot biztosítva további hazai- és nemzetközi expanziónkhoz. A partnerséggel emellett új együttműködési lehetőségek nyílnak meg előttünk a Rheinmetall magyarországi és nyugat-európai hálózatával is, melynek köszönhetően néhány éven belül a globális informatikai szolgáltatók közé léphet társaságunk.” – mondta Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója a mai bejelentés kapcsán. „A világ egyik vezető hadi- és járműipari vállalatának befektetése fontos megerősítése stratégiánk megalapozottságának, emellett elismerése a magyar informatikai szaktudásnak, amely kiemelkedő értéket képvisel a nemzetközi piacokon. A tranzakciónak köszönhetően a 4iG rövid időn belül Magyarország mellett, a régióban is az egyik meghatározó informatikai és távközlés nagyvállalatává válhat.” – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

„Részvételünk a 4iG-ben a Rheinmetall digitalizációs stratégiájának szerves részét képezi, amely egyben Magyarország iránti különleges elkötelezettségünk jele is. A Rheinmetall az elmúlt években nagy előrelépést tett annak érdekében, hogy nemzetközi vállalattá váljon, ami azt jelenti, Németországon kívül mára az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Magyarországon is új piacokat szereztünk. Ezekben, illetve más nyugati országokban a Rheinmetall aktívan részt vesz a helyi gyártási és K+F folyamatokban, amely lehetővé teszi, hogy a lehető legteljesebb skáláját kínáljuk a csúcskategóriás védelmi termékeknek és szolgáltatásoknak.” – hangsúlyozta Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója.

A stratégiai ágazatokra vonatkozó, Magyarország biztonsági érdekeit védő magyar szabályozásnak megfelelően a külföldi tulajdonszerzés a Belügyminisztérium (BM) engedélyével valósulhat meg - írta a 4iG a közleményében.