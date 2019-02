Magyarország egy gazdasági csoda, de az ingyen pénz elkényelmesíti

Májustól már számlát is nyithatnak a Concorde ügyfelei az írországi irodában. A belépési küszöb 300 ezer ó euróeuró lesz. Jaksity György, a cég elnöke pedig a bejelentésen értékelte a magyar gazdasági kilátásokat is.

Hamarosan megkezdi működését a Concorde Értékpapír Zrt. írországi irodája, a Concorde Investment Ireland az ír jegybank felügyelete alatt - közölte a cég szerdai sajtótájékoztatóján. A tényleges működés áprilisban-májusban kezdődhet el, de a külföldi terjeszkedést már 2-3 éve tervezte a brókercég. Valamelyik angolszász országban és az unión belül szerettek volna új céget indítani, derült ki Régely Károly, a társaság vezérigazgatójának beszámolójából.

A magyarországi privátbanki vagyon egyre nagyobb, tavaly már meghaladta a 4 ezer milliárd forintot, és az ügyfelek igénye a diverzifikációra nő. Őket szeretnék elsősorban kiszolgálni az írországi irodában. A leánycég alapítása során Nagy-Britannia is szóba került, de végül - még a brexitszavazás előtt - Írországot választotta a Concorde, aminek utólag örülnek. Az írországi leánycég 300 ezer euró fölötti vagyonnal rendelkező ügyfeleket vár, ami viszonylag alacsony, hiszen Nyugat-Európában ma már jellemzően minimum 1,5-2 millió eurós vagyont várnak el az ügyfelektől.

Sok kis probléma okozza a bajt

A cég szakértői szerint lassan véget érhet a világgazdaságban az emelkedő ciklus. A piac 2020 és 2022 közé teszi a felívelő ciklus végét, de a tőkepiacokon már korábban bekövetkezhet az esés - prognosztizálta Jaksity György, a cég elnöke. Míg azonban 2007-2008 során pontosan lehetett tudni, hogy a fejlett piaci hitelezés és értékpapírosítás okozta a válságot, most sok kis probléma van a világban. Az is különbség az előző válsághoz képest, hogy akkor a jegybankok és kormányok mozgástere nagyobb volt, most viszont a fiskális mozgástér is kisebb, és a Fed kivételével a jegybankok többsége nem tud már lazítani.

Jaksity arra számít, hogy az Európai Központi Bank (ECB) irányadó kamata nem lesz pozitív a közeljövőben. A szakember Magyarországot "gazdasági csodának" nevezte, amit a világon egyedülálló módon prociklikus gazdasági politikával ért el a kormányzat. Ennek egyik oka az volt, hogy a beérkező uniós forrásokat el kellett költeni, a felhasználásukat azonban Jaksity nem tartja hatékonynak. "Problémát okoz, hogy a sok ingyen pénz elkényelmesíti a gazdaságot" - mondta.

A munkaerőhiány egyre nagyobb problémát jelent Magyarországon, és példaként említette az Audi-sztrájkot. "Néhány éve még senki sem gondolta volna, hogy egy magyarországi gyár sztrájkja megbéníthat egy egész nemzetközi cégcsoportot" - mondta. A munkaerőhiány azonban nem csak az Audit, hanem az egész magyar gazdaságot sújtja.

A magyar gazdaságra kockázatot jelent a brexit is. A Concorde szerint az alapforgatókönyv most már a megállapodás nélküli kilépés, minden más meglepetés lenne, a piac viszont még mindig reménykedik, ami ahhoz vezethet, hogy a megállapodás nélküli kilépés nagyot fog ütni a piacokon. Magyarország nagy-britanniai kitettsége a GDP 3 százalékára rúg, ezt azt jelenti, hogy ha a brit jegybank kalkulációi helyesek, és 10 százalékkal esik vissza a kilépés után a brit gazdaság, az a magyar gazdaságot 0,3 százalékkal vetheti vissza - mondta Le Phuong Hai Thanh, a Concorde elemzési üzletágvezetője.

A hitelezés felfutásában is vannak kockázatok Magyarországon. A Concorde szerint az idén kiderülhet, működik-e a kontroll ezen a téren a jegybanknál és a kormánynál. Az előző válság során Magyarországon a hitelezés teljes sebességgel futott, ezért Magyarország teljes sebességgel csapódott a falnak - mondták a szakértők. Az idén kiderülhet, sikerül-e a jegybanknak lefékezni a sebességet, ha szükség van rá. A hitelezés ugyanis kezd túlpörögni az építőiparban és a beruházásoknál.

