Már a nyakunkon a recesszió, sokat romlott a helyzet

Nem lettek túl fényesek a harmadik negyedéves eredmények a Wall Streeten, s már az utolsó negyedévre is visszaesést várnak az elemzők. Profitrecesszió van, jövőre már nem szárnyal a tőzsde, s ez sokszor a reálgazdaság visszaesését is magával hozza. Így látják az elemzők.

Romlottak az amerikai tőzsdei cégek negyedik negyedéves eredményeire adott elemzői előrejelzések, így ezek alapján már nem várható az, hogy az év vége fogja kirántani a vállalati szektort a profitrecesszióból, amely az egész évre jellemző volt - írja összefoglaló elemzésében a Marketwatch.

A FactSet adatai szerint az S&P 500-as indexben szereplő cégek összesített eredménye átlagosan 1,51 százalékkal csökkenhet az utolsó negyedévben az előző év hasonló időszakához képest. Profitrecessziónak azt a helyzetet hívják, amikor legalább két egymást követő negyedévben csökkennek az összesített eredmények éves összehasonlításban. Az első és a második negyedévben ez már bekövetkezett, s nagyon úgy tűnik, hogy a harmadik negyedévben is csökkenni fognak. Ebben a szezonban a tőzsdei cégek 95 százaléka tette közzé eredményét, s az összesített nyereség ez alapján 2,34 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.

Nem jó jel

Persze ez nem egyedülálló jelenség, az utolsó alkalom, amikor az összesített profitok csökkentek a Wall Streeten, a 2015 harmadik negyedévével kezdődő időszak volt (abban akkor komoly szerepe volt az olajárak összeomlásának is, a Brent olajfajta hordónkénti árfolyama például 2015 májusától 2016 januárjáig 70 dollárról 30 dollár alá zuhant). A profitrecesszió nem jó jel, hiszen a második világháború óta az esetek kétharmadában azt a reálgazdaságban is visszaesést követte - mondta a portálnak Sam Stovall, a CFRA vezető befektetési stratégája, aki csak vakarja a fejét, hiszen az elemzők pesszimizmusa ellenére nem akar vége szakadni a tőzsdei emelkedésnek.

Az S&P 500-as index hétfőn új történelmi csúcson zárt, 3134 ponton. Október 28. óta ez a tizedik alkalom, hogy az index új történelmi csúcsra menetelt, s közben a nyereségekre vonatkozó előrejelzések folyamatosan lefelé módosultak. Igaz, eközben jöttek ki harmadik negyedéves eredmények, amelyek csökkenést mutattak, az összesített visszaesés a harmadik negyedévben mégsem lett akkora, mint amit a szezon elején vártak a szakemberek. Ez volt egyébként zsinórban a 31. olyan gyorsjelentési szezon a Wall Streeten, amikor a végleges eredményadatok jobbak lettek az elemzők várakozásainál.

Ami Stovall szerint pesszimistává teheti az elemzőket, az a kereskedelmi háború. Talán ennek negatív hatásaitól tartanak, és emiatt nem mernek annyira jó eredményeket várni, mint a piac. Így amíg ebben a kérdésben nem lehet tisztán látni a részleteket illetően, addig az elemzők rendre alul fogják becsülni a tényleges profitokat.

Egyedi hatások

A piac egyébként eredetileg azt várta, hogy a profitrecesszió véget érhet a negyedik negyedévben. Június végén például még az volt a várakozás, hogy a negyedik negyedév összességében 5,59 százalékos eredménynövekedést hoz majd, szeptemberben már csak 2,09 százalék volt a konszenzus. Ezt ronthatták tovább a cégek saját előrejelzései: eddig 87 cég adott erre vonatkozóan becslést az 500-ból, s ebből 60 az elemzői várakozásoknál rosszabb utolsó negyedévet várt.

Ezek közül az előrejelzések közül nem egy drasztikus eltérést mutatott a korábbi prognózisokhoz képest. A General Motors például eredetileg 33,1 százalékos negyedik negyedéves profitbővülést várt, azonban a múlt havi sztrájkot követően immár 89 százalékos visszaeséssel számol. A Ford garanciális kötelezettségek, illetve a kínai joint venture cégének veszteségei miatt a korábbi 7 százalék helyett immár 40 százalék feletti visszaesést vár.

A rossz széria azonban nem korlátozódik kizárólag az autóipari szektorra. Az Amazon.com-tól például, amely az év végi ünnepi szezon egyik tipikus nyertese szokott lenni, idén azt várják, hogy negyedik negyedéves nyeresége 31,3 százalékkal esik vissza, miközben nyáron még 8,3 százalékos bővülésre számítottak az elemzők. A cégnek idén jelentős extra kiadásokat okoz az, hogy egy napra próbálja a kiszállítási időt csökkenteni a Prime ügyfelei számára. Egyébként viszont az összes kiskereskedelmi céget kedvezőtlenül érintheti, hogy idén későbbre esik hálaadás napja.

A legnagyobbak gyengélkednek

Még nagyobb baj elvileg, hogy az S&P 500-as index piaci súlyozású index, s a kosárban nagy súllyal szereplő cégek nyeresége az átlagnál is jobban visszaesik, ilyen például a Boeing, az ExxonMobil és a Micron Technology.

Ha szektoronkénti bontásban nézzük, akkor az S&P 500-as indexben képviselt 11 szektorból várhatóan 6-ban várható majd igazi profitvisszaesés. A legrosszabb teljesítményt az energetikai szektor nyújthatja közel 31 százalékos csökkenéssel. A ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó cégeknél és a nyersanyag szektorban 13,76 és 6,46 százalékos visszaeséssel számolnak. Előbbibe számít egyébként a GM, a Ford és az Amazon is, s ez volt az az ágazat, ahol a leginkább romlottak a várakozások az elmúlt hónapokban.

A gazdaság lassulása idején a befektetők rendszerint az úgynevezett defenzív szektorokba menekülnek, s ezúttal is ezek szerepelhetnek jól. A közszolgáltató cégek nyeresége a harmadik negyedévben 10,11 százalékkal ugyan csökkent, most azonban 19,53 százalékos emelkedést várnak tőle. Hasonló dinamikát várnak a pénzügyi szektorban is, itt is növekedés jöhet az előző negyedéves gyenge teljesítmény után.

A FactSet elemzői rámutatnak, hogy a visszaesés mértéke az olyan cégeknél lehet nagyobb, amelyek nagyobb nemzetközi kitettséggel rendelkeznek. Stovall szerint ha a kereskedelmi háborúban sikerülne végre valamilyen megegyezést összehozni, akkor az az exportorientált cégeknél javíthatna a helyzeten, ide értve az iparvállalatokat, a nyersanyagcégeket, az a technológiai vállalatokat. Sőt, egy ilyen fejlemény esetleg az energetikai szektor számára is megkönnyebbülést jelentene - tette hozzá.

