Már akkora a baj, hogy menekülnek a pénzemberek

Az amerikai hosszú hozamok a mélyben vannak, Európában sok országban és Japánban pedig negatív tartományban vannak. A befektetők viszont keresnék a biztonságos eszközöket, mert az ipari fémek ártartománya azt vetíti előre, hogy “hét szűk esztendő” előtt állunk. Jobb híján az arany menedékében köt ki a tőke, vagyis a pénzemberek már erősen készülnek a válságra.

Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusa az egész évben intenzív kilengésekbe készteti a tőzsdéket, és bár vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy Donald Trump elnök háborúja hamarosan véget érhet, az ellenkezőjét is ki lehet olvasni az elmúlt időszak történéseiből. (Legutóbb épp Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának vezetője az egykori amerikai-orosz hidegháborúhoz hasonlította a kereskedelmi vitát Kínával, és azt nyilatkozta, hogy Trump nem tartja sürgősnek a megállapodást, a tét pedig olyan nagy, hogy egy jó megállapodáshoz évtizedek kellenek, akkor legyen - a szerk.)

A helyzet tehát annyira kiszámíthatatlan, hogy a piac teljes bizonytalanságban van: a Dow Jones már egy-egy elnöki Twitter-bejegyzésre is 400-500 pontos beszakadásokat produkál, ha csak megemlíti Kínát az amerikai vezető. Ezek a gyors és intenzív kilengések arra alkalmatlanok, hogy a globális gazdaságra vonatkozó várakozásokat pontosan előrejelezzék, a bizonytalanság viszont kiolvasható belőlük.

Az amerikai makrogazdasági jelentésekből ugyanakkor már kirajzolódik, hogy az Egyesült Államok ipari termelői válságra számítanak, megrendelésállományaikat lefaragják, optimizmusuk pedig tovaszállt.

Ennél is beszédesebb azonban, ahogy az ipari- és a nemesfémek árfolyamai változtak az elmúlt évben, amióta a kereskedelmi háború az egyik napról a másikra kivetett szankciók szintjére került. Az ipari fémek árfolyama ugyan még képes pozitívan reagálni arra, ha a kínai-amerikai egyeztetések folytatásáról érkeznek hírek, az állandó feszültségek miatt valódi talpra állást nem produkál.

Doktor réz jelzi a válságot

A New York-i tőzsde fémrészlegében (COMEX) a réz határidős piaci ára az elmúlt napokban 4-5 százalékos emelkedést produkált. A decemberi lejáratú szerződések szeptember 2-án még csak a 2,5 dolláros sávban voltak, míg pénteken már a 2,6 dolláros kurzust is elérték. Az viszont jól mutatja, hogy pesszimizmus uralkodik a gazdaság szereplői között, hogy hagyományosan a decemberi szerződéseknél emelkedik a legjobban a réz árfolyama, most viszont messze elmarad a május-július közötti időszak szintjétől: akkor már a 3 dolláros árfolyamhoz is közel volt.

A mostani stabilizálódás inkább külső tényezőknek köszönhető: a tartományi kormány meghátrált Hongkongban és a piac már árazza a helyzet rendeződését, valamint hogy a jelek szerint a parlament megakadályozta Boris Johnson miniszterelnök kamikaze akcióját a rendezetlen brexittel - írja a WSJ az összefoglalójában, amely szerint az áremelkedést segítette az is, hogy kiderült, Kína és az USA között miniszteri szintű találkozó lesz, amitől sokan a konfliktus lezárását remélik. A diszkrét elmozdulás a rézárfolyamban azért arra utal, hogy nem átütő erejű az optimizmus.

A réz árfolyama egyébként kiváló válságindikátor is egyesek szerint, ami most épp a recesszió felé mutat. Ezt egyébként az amerikai ipar már vissza is igazolja: legutoljára 2016 januárjában esett 50 pont alá az Egyesült Államok gyártási indexe, most augusztusban viszont újra zsugorodni kezdett az amerikai ipar. Keddi jelentése szerint az Ellátási Menedzsment Intézet (Institute of Supply Management - ISM) gyártási indexe augusztusba 49,1-re pontra süllyedt, vagyis csökkenésnek indult.

Megfigyelhető az áresési trend egy másik fontos, széles körben használt ipari fém, az alumínium esetében is. Ennek tonnánkénti árfolyama tavaly szeptemberben még 2100 dollár környékén járt, míg mostanra az 1700 dolláros szint alá is benézett.

Inkább érződik a recessziós félelem

A piacokon viszont a nemes fémeknél látszódik, hogy a befektetők már menekülőre fogták: a nyár végén meredek emelkedésnek indultak az árfolyamok. Csütörtök reggel 2018 februárja óta először lépte át az ezer dollárt a platina ára unciánként: New York-i árupiacon (NYMEX) a nemesfém unciánkénti jegyzése 1000,80 dollár volt. Pénteken ugyan beesett a szint alá, de az elemzők további emelkedést várnak a decemberi szerződésekre.

Az arany ára 1529, az ezüsté 18 dollár felett is járt már pénteken. A trend pedig kitart: a nemesfémek ára az év eleje óta több mint 20 százalékkal emelkedett.

Európában és Japánban néhány kötvényhozam évek óta negatív, és a befektetők azt várják, hogy még inkább lefelé fognak tartani, mivel az Európai Központi Bank (ECB) és a japán jegybank (BoJ) is több monetáris ösztönzést szabadít fel a közeli jövőben. A világszerte több mint 15 ezer milliárd dollár államadósság negatív hozammal jár, ami lényegében azt jelenti, hogy ezeket a kötvényeket birtokló megtakarítók fizetik a kormánynak a pénzük tárolására.

A gond az, hogy az Egyesült Államok tízéves állampapírjainak hozamai is folyamatosan esnek: már 1,5 százalékon állnak, miközben az év elején még 3 százaléknál jártak.

Az arany hozama nulla, de a nulla még mindig sokkal jobb, mint a negatív

- mondta Bart Melek, a TD Securities árupiaci stratégiai divíziójának vezetője a WSJ-nek.

A képletből pedig az látszik, hogy keresik a menekülő eszközöket a befektetők. A már említett kilengések miatt a tőzsdék nem vonzók, a negatív európai és japán kötvények szintén nem csábítják a tőkét, míg az Egyesült Államok adóssága is egyre kevésbé vonzó.

Nem maradt tehát más a minimum a globális növekedés lassulását, de gyakran a recessziót árazó befektetőknek, mint az arany menedékébe menekülni (az arany tartalékdeviza szerepét nevezik a tőzsdei szlengben "golden shelter"-nek, vagyis arany menedéknek - a szerk.). Meglátszik ez a részvénypiacokon is: a fémek kitermelésével foglalkozó társaságok papírjai is erős emelkedésnek indultak. A NYSE Arca Gold Mining Index ebben az évben mintegy 40 százalékkal emelkedett, néhány kisebb kitermelő cég papírja ezt is felülmúlta: a Royal Gold Inc. árfolyama 58, míg a First Majestic Silver Corp.-é 70 százalékkal emelkedett.

