Már erősödik a forint a kamatdöntés előtt

330 forint alá is benézett az euró/forint keresztárfolyam hétfőn. A piac a keddi kamatdöntésre vár.

Nagyot erősödött a forint hétfőn. Az euró/forint keresztárfolyam dél körül 329,7-ig süllyedt, és később is éppen csak 330 fölött alakult. A dollár ára is 295,5 forint alá került, és később is e körüli szinten maradt. A forint szeptember eleje óta nem volt olyan erős, mint most.

Az Equilor elemzői szerint a piac most teszteli a 330-as szintet, amely fontos támasz. Ennek letörése esetén a március óta tartó emelkedő trendcsatorna alsó trendvonalát érheti el a jegyzés, amely jelenleg 328-nál húzódik. "E támasz letörésére a jelenlegi technikai kép alapján nem számítunk" - írják elemzésükben.

A keddi kamatdöntő ülésen sem számítanak a brókercégnél a kondíciók változására, azonban a közlemény ismét az aszimmetrikus inflációs kockázatokat hangsúlyozhatja, ami inkább a forintgyengülés irányába hathat.

