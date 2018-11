Már megint összeomlott a szuperbefektetés

Nem akar magához térni a bitcoin árfolyam a hatalmas zuhanás után. A kriptodeviza vesztesége a csúcshoz képest már meghaladja a 80 százalékot. Az elmúlt 10 évben ez a harmadik ilyen összeomlás a bitcoin piacán.

A bitcoin alig 10 éve létezik, mégis immár a harmadik hatalmas összeomlást kénytelenek elkönyvelni a benne bízó befektetők. A kriptodeviza árfolyama az elmúlt napokban 3500 dollár alá is esett, innen ugyan megpattant, de jelenleg is alig e szint felett kereskednek vele a coindesk.com adatai szerint. Ezzel az árfolyam veszteségei meghaladták a 80 százalékot a tavalyi csúcs óta.

Ez a hatalmas áresés nem az első és nem is a legnagyobb ilyen a bitcoin történetében, azonban közel már közel jár ahhoz, hogy a legdurvábbá váljon - derül ki a CNBC.com összefoglalójából.

A bitcoin mostani árfolyam még mindig nagyon mesze jár attól a centekben jegyzett értéktől, amennyibe 2010-ben került a kriptodeviza, amikor elkezdtek rá nyilvános árat jegyezni - emlékeztet a portál - s a korai befektetők még mindig hatalmas nyerőben lehetnek egykori befektetésükkel. A bitcoin kereskedésének kezdetén is hamar átélt egy, a mostanihoz hasonló mélyrepülést. 2011 júniusában például 30 dollár közelébe emelkedett az árfolyama, csak azért, hogy novemberre ismét 2,5 dollár alá essen. Az akkori visszaesés mértéke elérte a 92 százalékot. Persze nagy különbség, hogy akkor a bitcoin piacának forgalma töredéke volt a mostaninak, s a most népszerű kereskedési platformok, mint például a Coinbase még nem léteztek.

Akkoriban a tokiói Mt. Gox-on bonyoltíották a bitocin forgalmának 70 százalékát. Az Mt. Gox-ot már 2011-ben több tucat hackertámadás érte A következő években az Mt.Goxot betiltották Amerikában szabályozói megfontolásokból, az oldalon megszűnt a kereskedés és csődvédelmet kért.

A bitcoin a CoinDesk adatai szerint először 2013 decemberében lépte át az 1000 dolláros álomhatárt. Két évvel később kurzusa ismét 200 dollár alá süllyedt, az akkori visszaesés mértéke elérte a 84 százalékot.

Mostanra megrendült a hívők bizalma is

Az idei év egy szempontból mindenképpen egyedülálló, dollárban mérve ugyanis még soha nem volt ekkora zuhanás a kriptodeviza kurzusában. Tavaly december óta 15 ezer dollárral esett a bitcoin árfolyama, ez azt jelenti, hogy az összes forgalomban lévő bitcoin értéke a CoinMarketCap adatai szerint ez alatt az idő alatt 700 milliárd dollárral zuhant.

A bitcoin tavaly decemberben érte el mindenkori, közel 20 ezer dolláros csúcsát. A Coinbase igazgatójának elmondása szerint akkoriban napi 50 ezer új számlát nyitottak a befektetők, hogy bitcoinnal kereskedhessen, s ekkor kezdődött el a kereskedés az első bitcoin határidős termékekkel is - írja a CNBC. A csúcson a bitcoin napi forgalma elérte a 49 milliárd dollárt, ez most hétfőre 19 milliárd dollárra zuhant vissza.

Ráadásul a legmegrögzöttebb bitcoin hívők is úgy gondolják most, hogy nem kizárt a további visszaesés sem. Anthony Pompliano, a Morgan Creek Digital alapítója szerint az árfolyam tovább eshet, akár 3000 dollárig is. A pénzügyi portálnak nyilatkozó szakértő kiemelte, hogy a nagy volatilitás és a mostani visszaesés ellenére is még mindig 400 százalékos hozamot érhetett el az, aki két évvel ezelőtt vásárolt bitcoint. Ő úgy látja, hogy 2017 második felébe az volt a jellemző, hogy főleg magánbefektetők voltak aktívak a piacon. Azonban most, hogy az árfolyam ekkorát esett, Pompliano szerint érezhető kezd lenni az intézményi vásárlók érdeklődése a piacon.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!