Már most olyan a hangulat, mintha itt lenne a következő válság

Olyan sokan várják, hogy lassulni fog a globális gazdaság a következő egy évben, mint utoljára 2008 novemberében. A Bank of America Merrill Lynch alapkezelői felmérésének készítői szerint tovább eshetnek a részvénypiacok.

Pesszimisták maradunk, a befektetői pozicionáltság ugyanis még nem érkezett el arra szintre, hogy az vételi jelzést adhatna a részvénypiacokon - kommentálta a Michael Hartnett, a Bank of America Merrill Lynch vezető befektetési stratégája a befektetési bank legújabb alapkezelői felmérésének eredményeit.

A 225, összesen 641 milliárd dollár befektetéséért felelős szakember megkérdezésével készült felmérés friss, novemberi adatai szerint a nagy októberi áresésben a bank úgynevezett Bull & Bear indikátora a 3,1-es szintre esett, ami az elemző szerint nem elég alacsony érték ahhoz, hogy szélsőségesen pesszimista hangulatot mutasson a piacon, s pont ezért nem is jelzi azt, hogy pozitív fordulat következne.

A befektetők nagy része belevett az októberi áresésbe, erre két adat is utal. Egyrészt a kezelt portfóliókban nagyot esett a készpénz aránya, az átlagosan 5,1 százalékos szintről 4,7 százalékra csökkent egy hónap leforgása alatt. Másrészt erre utalnak az eszközallokációs adatok is, a jelek szerint a profik elsősorban amerikai, feltörekvő piaci részvényeket, illetve az egészségügyi szektor illetve az ingatlanszektorban érdekelt cégek papírjait vásárolták.

Sokan várnak még újabb csúcsot

A felmérésben résztvevők mindössze negyede volt azon a véleményen, hogy a vezető amerikai részvényindex, az S&P 500-as ebben a ciklusban már elérte csúcsát, a válaszadók átlagosan egyébként 3012 pontra, a jelenlegi szintnél 12 százalékkal magasabbra tették azt az értéket, ameddig szerintük a mutató eljuthat még a jövőben.

Eközben azonban alaposan romlott a profik globális gazdaságról és vállalati nyereségekről alkotott véleménye. Nettó 44 százalékuk szerint a következő 12 hónapban lassulni fog a globális gazdaság növekedési üteme (azaz 44 százalékpontnyival többen vártak lassulást, mint gyorsulást), ilyen magas értéket utoljára 2008 novemberében láttunk a közel két évtizedes múltra visszatekintő felmérésben. Emlékezetes, hogy az akkori felmérés közvetlenül a Lehman Brothers összeomlása után készült, amely magával rántotta a világ összes tőzsdéjét és a Nagy recesszió közvetlen technikai kiváltó okának bizonyult.

Ennél is rosszabbnak látják a kínai gazdaság helyzetét, az nettó 54 százalék szerint fog gyengülni a következő egy évben.

Nettó 29 százalék véleménye az, hogy globálisan csökkenni fog a vállalatok nyereségessége a következő egy évben, ez hatéves mélypontot jelent. A cégek profitmarzsa nettó 47 százalék szerint fog zsugorodni.

Menekültek a techszektorból

A jelek szerint a piaci szereplők változatlanul az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborút látják a legnagyobb veszélynek. Ez immár hatodik hónapja vezeti a legnagyobb "tail risk"-ek listáját, azaz az olyan kockázatokét, amelyek széleskörű negatív következményekkel járhatnak. A listán a második helyen a jegybankok kvantitatív szigorítása, a harmadik helyen a kínai gazdaság lassulása áll.

Immár tizedik hónapja tartják a technológiai részvények vásárlását (FAANG és BAT, azaz Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, illetve Baidu, Alibaba, Tencent) a legzsúfoltabb pozíciónak. Azaz ez az a pozíció, amelyet szerintük a legtöbb befektető felvesz. Viszont a számok azt mutatják, hogy az október eleje óta tartó masszív korrekcióban, amelyben a technológiai szektor részvényei az átlagosnál jóval többet estek, a befektetők masszívan adták a technológiai részvényeket. Ezek átlagos felülsúlyozása a kezelt portfóliókban azok benchmarkjához képest már csak 7 százalékpont, ami a legalacsonyabb érték 2009 februárja óta.

Szebb jövőben bíznak

A globális gazdaság romló növekedési kilátásai ellenére a szakértők egyelőre nem tartanak valószínűnek egy recessziót jövőre. Mindössze 11 százalék mondta azt, hogy 2019-ben csökkenhet a globális GDP.

Az igazán jó befektetés a többség szerint az előttünk álló évben a nem amerikai részvények vásárlása lehet, ezt jelölték meg a legtöbben, mint a várhatóan legjobban teljesítő eszközosztályt. Ez arra utal, hogy az alapkezelők szerint nem az idén pocsékul szereplő feltörekvő, illetve szintén köhögő fejlett piaci részvények rántják majd magukkal a hosszabb távon jól teljesítő amerikai részvénypiacot, hanem fordítva. Azaz a többi piac zárkózik majd fel az elmúlt két évben jól teljesítő amerikai tőzsdékhez.

A kötvényekből viszont menekülnének az alapkezelők, ami nem meglepő, tekintve hogy a Fed monetáris szigorításához jövőre már csatlakozhat az ECB is a mostani várakozások szerint. Nem csak kvantitatív lazítás leállításával, hanem azzal is, hogy lassan Európában is eljöhet az első kamatemelések ideje. Ennek megfelelően a válaszadók többsége a vállalati kötvényeket és az államkötvényeket tartják annak az eszközosztálynak, amely a legrosszabb teljesítményt nyújthatja jövőre.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!