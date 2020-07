Már nem lehet annyit kaszálni, mint a járvány első napjaiban

Hatalmasat nőtt szinte az összes befektetési eszköz forgalma a járvány nemzetközi kitörését követően a második negyedévben, s ennek a nyertesi a Wall Street nagybankjai voltak. Annyit kerestek, mint utoljára 10 évvel ezelőtt, a nagy fellángolást azonban visszaesés követheti.

Hatalmasat kaszáltak kereskedési tevékenységükön a Wall Street nagy befektetési bankjai. Az öt legnagyobbnak 10 éve nem volt olyan jó negyedéve, mint az idei második, köszönhetően a koronavírus okozta eladási pániknak, majd a nagy jegybankok beavatkozásai miatti hatalmas visszapattanásnak - írja összefoglalójában a Financial Times.

A JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Bank of America és a Citigroup összesen 33,4 milliárd dollárnyi kereskedési jutalékbevételhez jutott az év második három hónapjában, ez a legmagasabb összeg 2010 első negyedéve óta, amikor összesen 33,7 milliárd dollárt értek el. Ennek a nyereségnek jócskán sikerült ellensúlyoznia azt az összesen 20 milliárd dollárra rúgó hitelezési veszteséget, amit a járvány miatt el kellett szenvedniük.

Egyszeri volt a nagy öröm

A nagybankok vezetői a jó negyedéves jelentések e heti közzétételét követően azonban egyáltalán nem optimisták, s arra számítanak, hogy ez az aranykorszak hamar véget ér. Jamie Dimon, a JPMorgan vezetője például azt mondta a jelentés megjelenését követő beszélgetésen, az elemzők jól teszik, ha a negyedéves kereskedési számokat felezik, amikor az év hátralévő részét próbálják megbecsülni. A többi banki vezető is egyetért ezzel, mindegyikük úgy gondolja, a második negyedéves nagy forgalom egyszeri volt, s nem valószínű, hogy ismétlődne.

Olyan jók voltak a kereskedési feltételek, aminél jobbak valószínűleg már nem is lehetnek - mondta Carey Lathrop, a Citi globális piacokért felelős vezetője, aki 32 éves kereskedési tapasztalattal rendelkezik. Szerinte két meghatározó tényező alakította a negyedévet. Egyrészt az ügyfelek nagyon gyorsan a hirtelen akarták a megváltozó gazdasági előrejelzéseknek megfelelően átalakítani portfólióikat. Másrészt a az amerikai Federal Reserve és a világ más jegybankjai által beindított hatalmas kötvényvásárlási programok is növelték a forgalmat, a mellett, hogy a kamatokat is jelentősen levitték.

A kereskedési aktivitás jelentős megugrása elsősorban a negyedév első felében volt tapasztalható, s ez jelentősen növelte a bankok jutalékbevételeit. A bankok elmondása szerint voltak olyan napok, amikor a kereskedési részlegeik a megszokott forgalom három-ötszörösét is lebonyolították.

Ráadásul eközben a gyorsan mozgó árfolyamok jelentősen megemelték sokszor a vételi és eladási árak közti különbséget. A volatilitás megugrása nem csak az ügyfelek aktivitását növelte meg, de a vételi és eladási ajánlatok közötti különbséget. A megnövekedett ügyfél-aktivitást lehetett az üzletág nyereségén közvetlenül tapasztalni - mondta a lapnak Jim Esposito, a Goldman globális piacokért felelős társvezetője. Jon Pruzen, a Morgan Stanley pénzügyi igazgatója is a megnövekedett spreadeket jelölte meg az egyik fontos nyereségnövelő faktorként.

Nagy fordulat a fejekben

A kereskedők elmondása szerint a Fed márciusi ígérete, amely szerint államkötvényeket korlátozás nélkül hajlandó vásárolni, s a későbbiek, amelyek szerint nemcsak vállalati kötvényeket, de akár kockázatosabb hiteleket is venne, jelentősen segített stabilizálni a piacokat. Ez a befektetők gondolkodását jelentősen átalakította. Korábban a pánik és a zuhanás óráiban még azon rágódtak, milyen mélyre tudnak még esni az árfolyamok, mennyire mehet az egész még inkább a negatív irányba. Ennek a helyét gyorsan az átvette az azon való rágódás, hogy milyen eszközöket kellene vásárolni - érzékeltette a hatalmas fordulatot a hangulatban Troy Rohrbaugh, a JPMorgan globális piacokért felelős vezetője. A JPMorgan kaszálta egyébként a legnagyobbat, kereskedési bevételei a negyedévben elérték a 9,7 milliárd dollárt.

Ez még inkább megnövekedett kereskedési aktivitáshoz vezetett a negyedév további részében, ami ellensúlyozta a helyzet csillapodásával már szűkülni kezdő spreadek negatív hatását. Ehhez jött, hogy a recessziós félelmek miatt a nagy cégek hatalmas mennyiségű kötvény kibocsátásába kezdtek, ami szintén növelte a forgalmat a másodlagos piacon.

A kötvények mentek a legjobban

A legnagyobbat azonban a kötvénypiaci kereskedésen kaszálták a nagybankok, az ebből származó bevételeik duplázódtak a negyedév folyamán. A bankok elmondása szerint a kamat-derivatívák és a kötvény-derivatívák kereskedése jól ment, de az árupiaci termékek, devizák és vállalati kötvények kereskedése iránt is nagy volt a kereslet.

A lap által megkérdezett elemzők azon a véleményen voltak, hogy nem csak az amerikai bankoknak, hanem az Atlanti Óceán innenső partján lévő pénzintézeteknek is jól sikerülhetett jutalékszempontból a negyedév. Kian Abouhossein, a JPMorgan elemzője úgy véli, az európai bankok kötvénykereskedési bevételei 40 százalékkal emelkedhettek átlagosan. A prímet szerinte a Barclays és a BNP Paribas viheti.

A nagybankok a lap részére azt válaszolták, hogy már most júliusban tapasztalni a kereskedési és így a jutalék volumenek visszaesését. Így megalapozottnak tartják Jamie Dimon előrejelzését a bevételek visszaeséséről az év hátralévő felében, igaz, a megkérdezettek ha nem is feleződéssel, de a 20-30 százalékos csökkenéssel számolnak.