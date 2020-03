Már nincs olyan messze a gödör alja

Annyira pánikolnak a befektetők és olyan ütemben adnak el a tőzsdén, hogy lassan elérhetik az árfolyamok az aljukat és ha átmenetileg is, de emelkedés is jöhet a tőzsdén. Legalábbis erre utalnak a befektetők hangulatát mérő mutatók.

Ha nem is értük el még a gödör alját a csütörtöki hatalmas zuhanással a tőzsdéken, azért valószínűleg már közel lehet időben az eladási pánik vége. Erre utal néhány hangulati jelentés, amelyek szerint a befektetők már annyira pesszimistává kezdtek el válni, amire a piaci mélypontok közelében jellemző.

A befektetők hangulatát és pozicionáltságát mutató felmérések különös jelentőséggel bírnak a a piacra lépés kedvező időpontját eltalálni próbáló befektetési stratégiák esetében. Az ellentét analízis szerint akkor érdemes bevásárolni részvényekből, ha a befektetői hangulat szélsőségesen negatív, ugyanis aki pesszimista a jövőt illetően, az ekkorra már eladott és így nem lesznek további eladók a piacon. Ezen felül akkor adódhat jó alkalom a vásárlásra, ha szélsőségesen alacsonnyá válik a piaci szereplők vételi pozicionáltsága.

Az egyik legrégebbi és legmegbízhatóbb felmérést a befektetői hangulatra az Investors Intelligence Services készíti. Ők közel 200 tőkepiaci hírlevélíró által javasolt pozicionáltságot vizsgálják az alapján, hogy az adott szakértő a részvények vételét, tartását vagy eladását tartják-e az adott pillanatban a helyes döntésnek. Az ebből számolt úgynevezett bull/bear hányados az elmúlt évtizedekben sokszor nagyon pontosan képes volt eltalálni egyes piaci lejtmenetek alját, illetve emelkedések tetejét.

A hangulat jellemzően akkor szélsőségesen optimista, ha a bull/bear hányados 3 fölé emelkedik, s elég pesszimista egy pozitív fordulathoz, ha egy alá süllyed. A felmérés a csütörtöki esés előtt közvetlenül már azt mutatta, hogy a bull/bear hányados 1,58-ra süllyedt. Ennél alacsonyabb értéket csak 2018 legvégén mutatott a felmérés, akkor 1 alá süllyedt értéke, s az a szélsőségesen pesszimista helyzet egyben a 2018 őszi amerikai medvepiac végét is jelentette. Könnyen elképzelhető, hogy a csütörtöki nagy esés következtében a jövő héten már a középtávú mélypontot jelentő szintre süllyed az index.

A befektetők piaci pozicionáltsága is kezd olyan szintre zuhanni, ami megágyazhat hamarosan egy pozitív fordulatnak. Az amerikai aktív alapkezelők szövetsége, az NAAIM a hét szerdai jelentése szerint tagjai korában 16,59 százalékra süllyedt a kezelt portfóliók esetében az átlagos vételi kitettség az S&P 500-as index irányába. Ez nagyon alacsony érték, a 2018 őszi nagy esés mélypontján ennél jóval magasabbat, 34 százalék körüli értéket mértek.

Ugyanakkor ezen felmérés története is azt mutatja, hogy van ennél is lejjebb, ha nem is sokkal. Eddig három alkalommal, 2007 augusztusában, a hitelválsághoz kapcsolódó első komolyabb eladási hullámban, 2008 őszén, a Lehman összeomlását követő pánikban és 2011 őszén, az európai adósságválság mélypontján negatív tartományba is süllyedt a mutató. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben az alapkezelők többségének pozicionáltsága nettó short volt a részvények irányában, ami azért nagyon szélsőséges érték, mivel a felmérésben részt vevők egy jelentős része jellemzően csak vásárlásokat végrehajtani tudó alap kezelője.