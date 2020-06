Maradt a kamatszint Amerikában

A Federal Reserve megtartotta nulla közeli kamatszint havi kamatdöntő ülésén. Az USA gazdaságában hosszú ideje pozitív adatok is megjelentek, a jegybanknak ezzel együtt is komoly feladatai maradnak a piacok meggyőzésében.

A jegybank döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) mostani kamatdöntő ülésén meghagyta 0-0,25 százalékon az irányadó dollárkamatsávot. A lépés megfelelt a piaci várakozásoknak, miután a Fed már korábban is több nagyívű intézkedésről döntött a gazdaág megtámogatása érdekében.

A Fed most is több tényezőt mérlegelt. Egyik fő feladata, a teljes foglalkoztatottság biztosítása, ami a válságot megelőzően majdnem sikerült, azóta azonban több tízmillióan elveszítették a koronavírus okán a munkájukat. Ehhez képest a napokban meglepően jó munkaerőpiaci adatok jelentek, meg reményt adhat a kilábalásra, egyben csökkenti a Fed-re nehezedő nyomást is.

Egyben most jelennek meg a testület legújabb gazdasági előrejelzései is.

Jerome Powell Fed-elnök hamarosan további részleteket is kifejt a kamatdöntő ülést követő tájékoztatón.

A várakozások szerint mondandójával ráerősít arra az üzenetre, hogy az amerikai jegybank továbbra is kész rendkívül laza feltételeket biztosítani, és akár évekig is hatályban maradhatnak a jelenlegi minimális kamatszintek.