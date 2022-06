Az amerikai vállalatok vezető pozícióban lévő munkatársai olyan ütemben kezdték el venni saját cégeik részvényeit, amire a Covid-19-es járvány kezdete óta nem volt példa. Ez az elemzők szerint jó jel lehet a tőzsdék várható teljesítményére nézve - írja a Financial Times.

Május 24-ig a hónap elejétől számolva olyan intenzívek voltak a bennfentes vásárlások az S&P 500-as index kosarában szereplő cégeknél, amilyet utoljára 2020 márciusában lehetett látni a VerityData adatai szerint. De igaz ez a szélesebb piacot képviselő Russel 2000-es index cégeire is, itt a Covid járvány kezdete óta első ízben haladták meg a bennfentes vásárlások az eladásokat.

A JPMorgan elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon úgy tűnik, az alacsonyabb részvényárakat kihasználó vállalati bennfentes vásárlások az összes szektort érintik. Ez éles ellentétben álla a kisbefektetők eladásaival, illetve a recesszió és gazdasági lassulás réme által elvileg indokolható befektetői magatartással. Ez szerintük biztató jel.

A bennfentesek vásárlásai a múltban elég jól jelezték a piaci mélypontokat. A mostani vásárlásokkal azt üzenik, mi nem látunk semmilyen komolyabb eseményt közeledni. Ez is egy újabb olyan piaci információ, ami pozitív lehet a tőzsdére nézve 12 hónapos távlatban - mondta a lapnak David Giroux, a T Rowe Price portfólió menedzsere.

Néhány bennfentes vétel ténylegesen jelzésértékű. A hónap során például Howard Schultz vásárolt 15 millió dollárban Starbucks részvényeket, miután visszatért a céghez, amelyből ő varázsolt globális láncot. Ez volt a cégnél az első bennfentes vásárlás 2018 augusztusa óta a VerityData adatai szerint. A Starbucks részvényei idén eddig 35 százalékot estek.

Ben Silverman, a VerityData elemzési igazgatója szerint is jelzésértékűek ezek a vásárlások, azonban ő ennél is intenzívebb vételekre számított. Mint mondta, 200 márciusában úgy vettek a bennfentesek, hogy tényleg senki se tudta mi fog történni, merre tart a járvány. ennek ellenére akkor nagyobb volt az elkötelezettség a vételek iránt.

A bennfentes vételek intenzívvé válásáról számolt be több más elemzőcég adataira hivatkozva a Marketwatch.com is. A Leuthold nevű vagyonkezelő cég saját, a nagyobb részvénycsomagokat érintő bennfentes tranzakciókra alapuló indikátora e szerint elérte a maximálisan optimista értéket, ezt a múltban szerintük szinte mindig azonnali és jelentősebb emelkedés követte a részvénypiacon. Igaz, ilyen jelzést adott a mutató 2008 márciusában is, amikor is az emelkedés csak átmenetinek bizonyuljon a válság és a tőzsdei összeomlást megelőzően. Azonban 9 másik esetben elég jól előre jelezte a piac pozitív fordulatát.