Matolcsy megpörgette a pénzhelikoptert - mutatjuk, kik álltak alá

A Növekedési Kötvényprogramban (NKP) már 65,3 milliárd forintot költött el a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Mészáros Lőrinc Opusa 14,3 milliárd, Szíjj László Duna Aszfaltja 15 milliárd, Garancsi István Market Építője pedig 10 milliárd forintnyi finanszírozást kapott.

Herman Bernadett , 2019. október 31. csütörtök, 15:13 Fotó: MTI Fotó / Balogh Zoltán

Frissítette az NKP-s kötvényprogrammal kapcsolatos vásárlásairól szóló listát az MNB. A programban már 23 hazai vállalat vesz részt, a legutolsó, amelyik elnyerte a megfelelő hitelminősítést, a Jászai Gellérhez és Mészáros Lőrinchez köthető 4iG volt. A programban részt vevő cégek elég nagy hányada kormányközelinek tartott vállalkozás, ezek is bőven részesedtek a jegybank forrásaiból.

A pénz fele az MNB-től jön

A júliusban indult NKP keretében a jegybank 300 milliárd forintot tervez szétosztani egy éven belül. Ezt olyan formában teszi, hogy a részt vevő vállalatok kötvényeket bocsátanak ki, amelyekből legfeljebb 50 százaléknyit az MNB jegyez le, a papírok másik fele jellemzően intézményi befektetőkhöz kerül. Tekintettel azonban arra, hogy a jegybank sokat megvásárol a kötvényekből, a cégek jóval alacsonyabb kamattal tudnak így forráshoz jutni, mintha teljes mértékben a piacon szerettek volna hitelhez jutni.

Eddig hat cég részesült az MNB forrásaiból. Először a Pannonia Bio, amelynek 15 milliárdos kibocsátásából 7,5 milliárdot vett meg a jegybank, majd a Mol, amely 28,4 milliárd forintnyi hitelpapírt adott el, ennek a felét szintén az MNB jegyezte le. A friss lista szerint az MNB megvásárolt még azóta 15 milliárd forintnyi Duna Aszfalt kötvényt, 10 milliárd forintnyi Market Építő kötvényt, 4,3 milliárdot az Alteo, és 14,3 milliárdot az Opus Global által kibocsátott hitelpapírokból.

NER-hez közeli cégek

Az újabb cégek is a maximális, 50 százalékos finanszírozást szerezték meg a jegybanktól. A Szíjj László vállalkozóhoz köthető Duna Aszfalt 30 milliárd forintnyi hitelpapírt adott el október 15-én. Az állampapírhozamhoz képest mért felár viszont a jegybanki segítség dacára is sokkal magasabb lett a Duna Aszfaltnál, mint a két korábbi kibocsátónál, 180 bázispont, míg a Pannonia Biónál csak 115, a Molnál pedig 73 bázispont volt a különbség. Az is igaz, hogy a Duna Aszfalt hitelminősítése gyengébb mint a másik két cégé, csupán BB, miközben a Pannonia Bio BB+, a Mol pedig BBB- besorolással rendelkezik.

NKP-program résztvevői Vállalat neve Vállalat minősítése Fedezetlen kötvény minősítése Kibocsátás (milliárd forint) Alteo Nyrt. BB+ BBB- 8,6 Market Építő Zrt. BB- BB 20 Unix Autó Kft. BB- BB- Wingholding Zrt. BB BBB- Opus Global Nyrt. BB BBB- 28,6 Pannonia Bio Zrt. BB+ BB+ 15 Proform Zrt. B+ BB- Bonafarm Csoport BB- BB- Pick Szeged Zrt. BB- BB- Duna Aszfalt Kft. BB- BB 30 Masterplast Nyrt. B+ B+ Cordia International Zrt. BB BB TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. BB+ BB+ AutoWallis B+ B+ Baromfi-Coop Kft. BB- BB- Appeninn Holding Nyrt. B+ BB- B+N Referencia Zrt. B+ B+ Marso Kft. BB- BB LP Portfolio Kft B+ BB- Mol Nyrt. BBB- BBB- 28,4 Tranzit-Food BB BB Vajda Papír B+ B+ 4iG BB- BB-

A Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó Opus 28,6 milliárd forintnyi hitelpapírjának is pontosan a fele került az MNB-hez. A tízéves kötvény éves átlaghozama az aukción 2,7306 százalékos lett, ez 143 bázisponttal magasabb az állampapírénál, ami némileg meglepő, hiszen a cég fedezetlen kötvényének a minősítése BBB-, ami egy fokozattal magasabb a Pannonia Bióénál. Igaz, maga az Opus Global egy fokozattal alacsonyabb minősítést kapott, mint a bioetanolt gyártó vállalat.

Garancsi jobban járt

A szintén kormányközeli vállalkozónak tartott Garancsi István cége, a Market Építő 20 milliárd forintos kibocsátást hajtott végre október 18-án. Garancsi azonban olcsóbban jutott hitelhez a jegybanki segítséggel, mint Szíjj László. A Duna Aszfalttal azonos besorolású vállalkozás papírjait ugyanis 2,9433 százalékos átlaghozammal vitték el, ez csak 162 bázisponttal magasabb a tízéves állampapírénál.

A lényegesen jobb besorolású Alteo 8,6 milliárdos kibocsátásának a felét is elvitte a jegybank. Az alternatív energetikai cég 2,8546 százalékos átlaghozammal tudta értékesíteni a tízéves hitelpapírokat.

