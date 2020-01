Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Matolcsyéknak bejött az arany: kiszámoltuk, mennyit nyert

Több mint 100 milliárd forintot keresett már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2018 októberében vásárolt egymillió uncia aranyon.

Bő egy évvel ezelőtt döntött úgy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, hogy a korábbi tízszeresére, 31,5 millió tonnásra növeli a jegybank aranytartalékát. Akkor a jegybank azzal indokolta a döntést, hogy a nemesfém országon belüli birtoklása összhangban van a nemzetközi trendekkel, támogatja a pénzügyi stabilitást és tovább erősítheti a Magyarország iránti piaci bizalmat.

Az arany történelmi szerepét megőrizve továbbra is az egyik legbiztonságosabb eszköznek tekinthető a világon, ami már normál piaci körülmények között is kifejti stabilitási- és bizalomerősítő funkcióját. Az akkori árfolyamon számolva mintegy 1,24 milliárd dollárt kitevő 31,5 tonnás aranytartalék állományát tekintve elérte azt a történelmi szintet is, ami az "aranyvonat" idején már hazánk rendelkezésére állt. A nemzetközi tartalékon belül az aranytartalék aránya ezzel 4,4 százalékra emelkedett, ami megfelel a nem-euroövezeti közép-kelet-európai országok átlagának.

A mostani aranyralit látva a döntés eddig jónak tűnik. Az akkor megvásárolt egymillió unciányi arany árfolyama azóta unciánként körülbelül 370 dollárral, vagyis összesen 370 millió dollárral nőtt. Forintban számolva pedig 115 milliárd fölött van már a nyereség, időközben ugyanis nem csak az arany lett drágább, de a forint árfolyama is csökkent a dollárhoz képest.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html