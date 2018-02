Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még legfeljebb két éve lehet Oroszországnak

A Nemzetközi Energetikai Ügynökség előrejelzése szerint legkésőbb 2020-ig az amerikai olajkitermelés nagysága meg fogja előzni Oroszországét, s ezzel az Egyesült Államok válik a világ legnagyobb kőolaj-kitermelő országává. Tavaly hagyták le Szaúd-Arábiát.

Legkésőbb 2019 végéig az Egyesült Államok átveheti Oroszország első helyét a világ legnagyobb kőolaj-kitermeléssel rendelkező országainak rangsorában - számolt be a Nemzetközi Energetikai Ügynökség (IEA) előrejelzéséről a Reuters. Az ok egyértelmű, mindez a palaolaj-kitermelés felfutásának köszönhető.

Márpedig a növekedés erőteljes. Az Egyesült Államok nagyon hamar a világ első számú kőolaj-kitermelőjévé válhat ennek köszönhetően, jövőre biztosan, ha már idén el nem jön ez a pont - fogalmazott Fatih Birol, az IEA igazgatója egy tokiói konferencián.

Az amerikai kitermelés napi mennyisége tavaly év végére 10 millió hordó fölé emelkedett, első ízben a 70-es évek óta, s ezzel megelőzte az eddigi második helyezett Szaúd-Arábiát. Az IEA korábbi előrejelzése szerint az amerikai kitermelés mennyisége idén elérheti a 11 millió hordót is, ez magasabb érték, mint a jelenlegi orosz kitermelés mennyisége.

Birol szerint nem várható, hogy 2020 előtt az amerikai olajkitermelés elérné csúcsát, s nem is vár csökkenést abban a következő 4-5 évben.

A növekvő amerikai kitermelés mindenesetre nem jön jól a többi olajtermelő országnak, hiszen Oroszország és az OPEC termelésének korlátozásával éppen azon fáradozik, hogy az olajár emelkedő trendbe kerüljön. Eközben azonban nem csak az amerikai olajkitermelés de az export mennyisége is folyamatosan növekszik, az IEA szerint az amerikai olaj egyre nagyobb részt hasít ki magának az ázsiai keresletből.

Eközben értelemszerűen csökken az amerikai olajimport mennyisége. Múlt héten 2001 óta nem látott mélységbe, napi 4,98 millió hordóra esett vissza.

Birol elmondása szerint az elmúlt időszakban nem csak az Egyesült Államok olaj kitermelése növekedett erősen, de a kanadai és a brazil kitermelés is.



Így fut fel az amerikai olajkitermelés

Az IEA két héttel ezelőtt napvilágot látott előrejelzése szerint idén várhatóan jobban nő majd még a globális olajkitermelés, mint a kereslet. A szervezet előrejelzése szerint egyébként a tavalyi 1,6 millió hordós növekmény után idén 1,4 millió hordóval nőhet a globális napi olajkereslet. Ezzel az IEA előrejelzése jóval óvatosabb, mint az OPEC-é. Az olajkitermelő országok szervezetének nemrég publikált havi előrejelzésében a napi kereslet idei 1,59 millió hordós bővülésével számolt.

Az elemzés ugyanakkor megjegyzi, hogy az olajpiaci egyensúlyra ható tényezők igen dinamikusan változnak. A következő hónapokban például a globális keresleti és kínálati viszonyokat jelentősen befolyásolhatják a venezuelai kitermeléssel kapcsolatos fejlemények, de az is, hogy hogyan teljesít a világgazdaság. Egy megfelel mértékű globális gazdasági növekedés ugyanis élénkítheti az olaj iránti keresletet is. E két tényező hatásai könnyen ellensúlyozhatják szerintük a növekvő amerikai kitermelés olajárra gyakorolt hatásait is.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!