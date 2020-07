Még tombol a járvány, a profik fedezékben maradnak

Nem hiszik el a profi befektetési szakemberek, hogy eljött volna az idő az összes pénz elköltésére és magasan tartják a portfólióikban a készpénz állományát. Egyre kevesebben hisznek abban, hogy egyszerű lesz a kilábalás a Covid-19 járvány okozta visszaesésből.

A jelek szerint hiába emelkedtek a Wall Streeten mindenkori csúcsuk közelébe a részvényárfolyamok, a profi befektetési szakemberek többsége óvatos maradt - derül ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből. Ez pedig az ellentét analízis hívei szerint azt jelenti, hogy a március közepétől indult rally elvileg elég stabil lábakon állhat. Az elmélet szerint ugyanis ha van elég óvatos befektető a piacon, az megfelelő mennyiségű partvonalon várakozó pénzt jelent, amely be tud lépni vásárlóként a kockázatos eszközök piacára, ha egy esetleges lejtmenet indulna.

A megkérdezett 188, összesen 570 milliárd dollár befektetéséért felelős alapkezelő által kezelt portfóliókban a készpénz aránya 4,9 százalékra emelkedett a júniusi 4,7 százalékról. Mindezt úgy, hogy ebben az időszakban az S&P 500-as részvényindex egy nem túl tág sávban mozgott. A felmérésben egyébként a készpénz arány 2,9 alá süllyedése jelenti azt, hogy szélsőségesen optimistává vált a hangulat, s el kell adni a kockázatos eszközöket.

Nem lesz V-alakú a recesszió

A befektetők nagy része egyébként a globális gazdaság növekedési ütemének gyorsulására számít a következő 12 hónap során, a megkérdezettek 72 százaléka hitt ebben. Azonban a jelek szerint egyre kevesebben bíznak abban, hogy a Covid-19-es járvány és az emiatt foganatosított korlátozó intézkedések miatt kialakult recesszió V alakú lenne. Ez azt jelentené, hogy a GDP csak egy negyedévben esik élesen vissza, majd ezt követően masszívan felpattan, egyre többen gondolják azt, hogy a kilábalás U, vagy W formájú lesz. Azaz vagy több negyedéven keresztül lesz tapasztalható a gazdaság gyengélkedése, vagy pedig egy átmeneti élénkülés után újabb visszaesés következhet az igazi fellendülés előtt.

Az U alakú recesszióban a júniusi 43 százalék után most már 44 százalék hisz. A W alakú visszaesést várók aránya egy hónap alatt 21-ről 30 százalékra ugrott. Enyhe változás állt be a jelenlegi makrogazdasági folyamatok megítélésében. Egyre többen hisznek abban, hogy egy új gazdasági ciklus korai fázisát éli át a globális gazdaság, s egyre kevesebben gondolják azt, hogy most is tart a recesszió. Ennek ellenére a túlnyomó többség még mindig az utóbbi állásponton van.

A múlt havihoz képest némileg csökkent azok aránya, akik a részvénypiacot túlértékeltnek tartják, azonban a mostani 71 százalék még mindig nagyon magas értéknek számít. Ezen belül is a leginkább túlzsúfolt pozíciónak az amerikai technológiai szektor, illetve növekedésorientált cégek vásárlását tartják a szakértők, azaz szerintük ezek vételében vesz fel leginkább a legtöbb befektető egyoldalú pozíciót. Olyan sokan gondolják túlzsúfoltnak ezt a pozíciót, amire a felmérés két évtizedes történetében nem volt még példa.

Fő veszély a Covid marad

A szakértők szerint a piacokat jelenleg fenyegető legnagyobb általános kockázat továbbra is a Covid-19-es járvány második hulláma lehet, így gondolják ezt március óta. Februárban maga a járvány volt a legnagyobb veszély, a Covid előtti időszakban még az amerikai elnökválasztás lehetséges kimenetelétől, illetve az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborútól tartottak.

A kezelt portfóliókban egyébként az átlagos súlyozáshoz képest most leginkább az eurózónás részvényeket súlyozzák felül az alapkelezők. Ennek oka, hogy nagyon bíznak abban, hogy az európai országok viszonylag jól kezelik a járványt, másrészről úgy látják, megfelelő fiskális és monetáris intézkedésekkel vették fel a harcot a lezárások okozta korlátozások ellen.

A megkérdezettek túlnyomó többsége szerint a járvány legfontosabb hatása az lehet hosszútávon a gazdaságra, hogy jelentősen lerövidülnek majd a globális ellátási láncok (több mint 70 százalék gondolta így). Több mint 40 százalék e mellett a protekcionizmus erősödésére, illetve a modern monetáris elmélet térnyerésére számít (amely megengedi, hogy a kormányzatok akár extrém eladósodás mellett is megfelelően ösztönözzék a gazdaságot).