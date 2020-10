Megállíthatatlanul zuhan az iráni deviza a szankciók miatt

Az iráni riál új történelmi mélypontra esett vasárnap, miután csütörtökön újabb amerikai szankciókat kapott a nyakába az ország, amelyek az iráni pénzügyi szektorra helyeznek további nyomást és egyes gyógyszervásárlásokat is blokkolnak. Idén már 57 százalékot gyengült az iráni fizetőeszköz.

Egy amerikai dollárért vasárnap már 312,200 iráni riált kellett adni a nemhivatalos devizapiacon a szombati 304,300 után, jelentette a Reuters a Bonbast.com devizaváltással foglalkozó honlap információjára hivatkozva. A Donya-e-Eqtesad's online gazdasági napilap is hasonló adatot közölt, ott 310,000-es vasárnapi árfolyamot közöltek a szombati 303,300 után - idézi a kitekintő.hu.

Az iráni deviza idén már 57 százalékot veszített értékéből, az atomprogram miatti amerikai szankciók, a koronavírus-válság és az ebből adódó olajár-összeomlás együttesen óriási nyomás alá helyezték az iráni gazdaságot és a bankrendszert, amely strukturális problémáktól szenved.

Az országot a koronavírus-járvány is érzékenyen érinti, az új amerikai szankciók - amelyek most 18 pénzintézetet érintenek - pedig tovább rontanak az egészségügy helyzetén is, mert még a humanitárius célok esetében ellehetetleníti az iráni bankok együttműködését európai vagy más külföldi hitelintézetekkel.